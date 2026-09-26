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10 ani fără Ioan Gyuri Pascu. Prietenii și colegii îl readuc pe scenă la București și Agnita: „Din dragoste pentru Gyuri”

Publicat la 26.09.2026, 14:50:07

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10 ani fără Ioan Gyuri Pascu. Prietenii și colegii îl readuc pe scenă la București și Agnita: „Din dragoste pentru Gyuri”
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Au trecut 10 ani de când Ioan Gyuri Pascu a plecat dintre noi, însă melodiile, umorul și amintirea sa continuă să-i adune pe cei care i-au fost prieteni și colegi, dar mai ales pe cei pe care i-a încântat în sute de spectacole muzicale și de teatru.

Astăzi, la un deceniu de la dispariția sa, numele lui este din nou rostit în sălile de spectacol, iar prietenii și colegii îi păstrează vie amintirea prin muzică. În această seară, la București, o mare terasă din Herăstrău găzduiește concertul-tribut „Remember Ioan Gyuri Pascu – 10 ani”, maraton muzical dedicat artistului. Pe scenă urcă mulți dintre prietenii și colaboratorii care au împărțit cu Gyuri Pascu ani de spectacole și turnee. Teo Boar și Vlady Cnejevici, amfitrionii serii și cei care au cântat alături de Gyuri Pascu în formula „The Blue Workers”, vor fi însoțiți de colegi din Divertis, dar și de Mircea Vintilă, Radu Captari, Cristi Dumitrașcu, Zoltan Butuc, Cătălina Bețea, Vichi Stepanovici, Victor Solomon și actorii din TVA – Trupa cu Valoare Adăugată, Dorin Andone și Adrian Vascu.

Seria de recitaluri se vrea o seară construită în jurul muzicii, prieteniei și amintirilor lăsate în urmă de unul dintre cei mai talentați artiști români.

Și Agnita își amintește de simpaticul artist- „Din dragoste pentru Gyuri”

Și Agnita, orașul în care s-a născut Ioan Gyuri Pascu, rămâne unul dintre locurile importante pentru memoria artistului. Mâine, mare parte dintre artiștii sus-menționați vor cânta la Casa de Cultură a orașului, în spectacolul „Din dragoste pentru Gyuri”.

Artist polivalent, Gyuri Pascu a fost greu de încadrat într-o singură categorie. A cântat, a compus, a scris și a lansat albume într-un adevărat evantai de genuri muzicale. Publicul larg l-a cunoscut atât prin muzică, cât și prin aparițiile sale alături de Divertis și de mari actori ai teatrului românesc. S-a lansat în muzică încă din adolescență, pe vremea Cenaclului „Serbările Scânteii Tineretului”, și a continuat să experimenteze de-a lungul întregii sale cariere.

Gyuri Pascu este artistul care a lăsat în urmă cântece, personaje, povești și o mulțime de momente pe care timpul nu le-a șters. Dovadă stă succesul de care se bucură și astăzi înregistrările sale de pe YouTube, dar și muzica pe care a lăsat-o în urma sa.

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