Fost ministru, Ilan Laufer a deschis mall-ul în care te plimbi cu mașina. Investiție de 12 milioane de euro în ineditul proiect

Fost ministru, pasager printr-un Guvern, Ilan Laufer a revenit în atenție cu un proiect comercial inedit.
Este vorba de un drive-in mall, prezentat și ca primul food court în aer liber, spațiu comercial și de servicii, inaugurat oficial la Otopeni. Complexul de servicii este amplasat pe una dintre cele mai circulate zone din nordul Capitalei, în apropierea Aeroportului Henri Coandă, și este o investiție declarată de aproximativ 12 milioane de euro.
Proiectul se întinde pe aproximativ 13.000 de metri pătrați și a fost conceput în jurul ideii de acces rapid cu mașina. Complexul reunește 15 restaurante, un supermarket, o covrigărie și o spălătorie auto de tip tunel. „Am vrut să construim un loc adaptat felului în care trăim astăzi: vrem acces rapid, diversitate și libertatea de a alege cum ne petrecem timpul”, a declarat Ilan Laufer la deschiderea oficială ce a avut loc chiar în stradă, în spiritul proiectului. Conceptul permite atât oprirea rapidă pentru cumpărături sau o comandă, cât și petrecerea unui timp mai îndelungat în zona de restaurante. Practic, mâncarea, cumpărăturile și serviciile auto sunt reunite în același spațiu.
Deschiderea oficială, cu invitați din lumea muzicii și televiziunii
La evenimentul de inaugurare au participat mai multe persoane cunoscute din showbiz și media, printre care Ovidiu Lipan „Țăndărică”, Liana Stanciu, muzicianul Florin Ionescu și soția sa, astrologul Sanda Ionescu, chef Joseph Hadad, organziatorul de evenimente muzicale Radu Groza, Teo Trandafir și Răzvan Popescu (Radio ZU).
După scurta perioadă pe drumul politicii, Ilan Laufer s-a dovedit, de-a lungul timpului, un personaj cu mai mult „lipici” la presa mondenă, iar aparițiile publice nu par să fi fost niciodată pe lista lucrurilor pe care să le refuze. Relația și, ulterior, căsătoria cu prezentatoarea de televiziune Alina Laufer – acționară a complexului sus-amintit –, stilul de viață și familia numeroasă au făcut ca viața personală a celor doi să ajungă frecvent în paginile presei mondene. Cei doi s-au căsătorit în 2013 și au împreună trei copii – gemenii Davina și Nathaniel, născuți în 2021, și fiica lor, Eden, născută în septembrie 2025. Alina mai are o fiică, Karina, din căsnicia anterioară.
Laufer a intrat în Guvern în ianuarie 2017, ca secretar de stat în Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Câteva luni mai târziu, în iunie 2017, a devenit ministru pentru Mediul de Afaceri în Guvernul condus de Mihai Tudose. Mandatul său a durat aproximativ șapte luni și s-a încheiat în ianuarie 2018, odată cu schimbarea Guvernului Tudose.
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