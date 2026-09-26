Fost ministru, Ilan Laufer a deschis mall-ul în care te plimbi cu mașina. Investiție de 12 milioane de euro în ineditul proiect

Publicat la 26.09.2026, 13:20:00

Fost ministru, pasager printr-un Guvern, Ilan Laufer a revenit în atenție cu un proiect comercial inedit.

Este vorba de un drive-in mall, prezentat și ca primul food court în aer liber, spațiu comercial și de servicii, inaugurat oficial la Otopeni. Complexul de servicii este amplasat pe una dintre cele mai circulate zone din nordul Capitalei, în apropierea Aeroportului Henri Coandă, și este o investiție declarată de aproximativ 12 milioane de euro.

Proiectul se întinde pe aproximativ 13.000 de metri pătrați și a fost conceput în jurul ideii de acces rapid cu mașina. Complexul reunește 15 restaurante, un supermarket, o covrigărie și o spălătorie auto de tip tunel. „Am vrut să construim un loc adaptat felului în care trăim astăzi: vrem acces rapid, diversitate și libertatea de a alege cum ne petrecem timpul”, a declarat Ilan Laufer la deschiderea oficială ce a avut loc chiar în stradă, în spiritul proiectului. Conceptul permite atât oprirea rapidă pentru cumpărături sau o comandă, cât și petrecerea unui timp mai îndelungat în zona de restaurante. Practic, mâncarea, cumpărăturile și serviciile auto sunt reunite în același spațiu.