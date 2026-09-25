Ilie Năstase, furios pe Mugur Isărescu: „Sper să moară înaintea mea, să poată să mă îngroape acolo”

Publicat la 25.09.2026, 14:25:00

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Ilie Năstase a reluat conflictul cu Mugur Isărescu în legătură cu Arenele BNR din Cotroceni. Fostul mare tenismen spune că își dorește să fie înmormântat pe terenurile Progresul, locul în care a crescut și unde a început să se apropie de tenis. Efervescentul Năstase (80 ani) a revenit cu declarații dure la adresa guvernatorului BNR, Mugur Isărescu (77 ani), într-un context în care discuțiile despre viitorul Arenelor BNR continuă să provoace reacții în lumea sportului. Fostul lider mondial a vizitat sala de gimnastică construită de Ion Țiriac la Otopeni, în cadrul unui eveniment dedicat copiilor care vor să practice gimnastica. Investiția privată a devenit pentru Năstase un nou prilej de a vorbi despre situația bazei sportive Progresul (Arenele BNR).

„Eu acolo doresc să mă îngroape” Năstase spune că își dorește ca Arenele Progresul să redevină un loc destinat sportului și afirmă că legătura sa cu acel complex este una personală. „Mă uitam aici în sală că sunt foarte multe fetițe, mai puțini băieți, sigur că au șanse să reușească, condițiile sunt perfecte, antrenorii sunt buni. Eu acolo doresc să mă îngroape ( Arena Progresul-n.r.). Dacă nu moare Isărescu, n-o să mă lase, sper să moară înaintea mea, să poată să mă îngroape acolo”, a spus Ilie Năstase. Declarația a fost făcută în timpul vizitei la sala de gimnastică din Otopeni și vine pe fondul conflictului mai vechi dintre fostul tenismen și conducerea BNR în privința bazei sportive din Cotroceni. Năstase a povestit în repetate rânduri că s-a născut și a crescut în apropierea complexului și că, încă din copilărie, urmărea meciurile și exersa acolo. Fostul lider ATP spunea că locuința familiei era la aproximativ 30 de metri de terenuri. Năstase, cel ce jubilează în ținute militare: „Statul român nu există” Vizita la sala construită de Ion Țiriac l-a făcut pe Năstase să compare investițiile private din sport cu implicarea statului. „Nu mai vorbiți de statul român. Statul român nu există. România nu mai există în momentul de față. Dacă nu ajută privații... domnul Țiriac ajută foarte mult. A făcut și gimnastică, face și tenis, și bazinul. Noi trebuie să ne bazăm pe privați, că statul nu face nimic. Statul fură de la noi și bagă la ei în buzunar”, a completat Ilie Năstase,prezent la sala de gimnastică ”Nadia Comăneci”. Sala de la Otopeni a fost construită de Ion Țiriac și poartă numele marii gimnaste. Potrivit informațiilor publicate despre investiție, baza are 2.837 de metri pătrați și a costat aproximativ 8 milioane de euro.

Ce se întâmplă cu Arenele BNR Arenele BNR și terenul din Cotroceni au fost de-a lungul timpului în centrul unei dispute privind proprietatea și viitorul bazei sportive. BNR afirmă că terenul din strada Dr. Staicovici 42-48 se află în proprietatea sa din 1946, fiind dobândit printr-un act de vânzare-cumpărare de la Societatea de Dare la Semn București. În 1991, BNR a preluat și construcțiile aferente Arenei Centrale de tenis de la Ministerul Tineretului și Sportului, contra cost. În 2017, banca centrală preciza că a făcut demersuri pentru transferarea către Guvern a perimetrului destinat activităților sportive, dar că acest lucru trebuie realizat în condițiile legii. BNR invoca și limitele legale privind implicarea unei bănci centrale în activități care depășesc obiectivele sale. În același timp, legislația sportului stabilește reguli privind bazele sportive și păstrarea destinației acestora, însă aplicarea acestor prevederi depinde de regimul juridic concret al proprietății. Năstase despre fostele arene Progresul: „Acolo am crescut” Pentru Ilie Năstase (FOTO), însă, disputa are și o puternică încărcătură sentimentală. Fostul campion a povestit că Progresul a fost locul în care a descoperit tenisul și unde a petrecut o mare parte din copilărie. Într-un interviu mai vechi, el explica faptul că mergea la terenuri, urmărea meciurile și juca la perete. „Eu am avut noroc că m-am născut pe Progresul, acolo la BNR, şi în fiecare zi când erau meciuri acolo mă duceam, la 30 de metri de acasă până la terenuri, şi mă uitam”, povestea Năstase.