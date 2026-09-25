Polo călare, sportul aristocraților și milionarilor, a ajuns lângă București. 6.400 de lei pentru o canapea și facilități VIP. Nadia Comăneci, printre invitați

Publicat la 25.09.2026, 13:40:00

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Polo călare, sportul asociat de multe ori cu aristocrația și marile averi, ajunge din nou lângă București. Astăzi începe Singureni Manor Polo Cup 2026 (25-27 septembrie), iar prețurile pentru zona VIP arată că nu este tocmai o distracție pentru oricine. La aproximativ 40 de kilometri de București, spre Giurgiu, jucătorii și caii de polo intră în competiție, cu participare internațională, la Singureni Manor Polo Cup. Spectatorii pot urmări competițiile într-un decor în care sportul se întâlnește cu gastronomia de tip chef, muzica și luxul. Pentru cei care vor o experiență VIP, prețul este de 1.450 de lei de persoană pentru o zi. Există și varianta unei canapele VIP pentru patru persoane, care costă 6.400 de lei pe zi.

6.400 de lei pentru patru persoane, cu tratații VIP Suma poate părea surprinzătoare pentru un eveniment sportiv, însă experiența VIP este gândită mai degrabă ca o zi petrecută într-un club exclusivist. Biletul include accesul în zona VIP, un meniu gourmet, o selecție de băuturi alcoolice și non-alcoolice și servicii dedicate. În cazul pachetului pentru patru persoane este inclusă și o canapea rezervată. Ediția din acest an vine și cu invitați speciali. Nadia Comăneci este anunțată drept invitat de onoare și va participa la momentul simbolic al primei lovituri de minge, care marchează startul competiției. Fosta mare campioană olimpică nu este singura vedetă care ajunge la conacul exclusivist de la Singureni. Printre invitații speciali se află și actrița și cântăreața Kat Graham, cunoscută publicului internațional inclusiv pentru rolul din serialul „The Vampire Diaries”.

Singureni Manor Polo Cup, singura competiție de profil din România Singureni Manor Polo Cup face parte din circuitul internațional de beach polo și aduce la București jucători și echipe din mai multe țări. În competiție sunt anunțate echipe precum Singureni Manor Polo Club, Norddeutscher Polo Club din Germania, Las Hermanas din Argentina și Red Star Polo Team din Marea Britanie. Pentru România, evenimentul este și o ocazie de a promova polo-ul și de a atrage oameni noi către acest sport. Chiar dacă imaginea polo-ului este asociată cu proprietăți luxoase, cai scumpi și oameni cu averi impresionante, organizatorii încearcă să facă sportul mai accesibil publicului. La Singureni există inclusiv o școală de polo, iar vizitatorii pot descoperi mai multe despre acest sport și despre caii folosiți în competiții. Polo-ul călare este însă, într-adevăr, unul dintre sporturile costisitoare. Un jucător are nevoie de mai mulți cai pentru un meci, iar întreținerea animalelor, antrenamentele, echipamentul, transportul și participarea la competiții presupun costuri importante.