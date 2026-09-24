Mallurile din București, afaceri mai mari decât primele zece din afara Capitalei

Publicat la 24.09.2026, 19:13:17

Diferența de venituri dintre cele două selecții vine în principal din vârful clasamentului: AFI Cotroceni și Băneasa Shopping City au însumat 637 de milioane de lei, aproape jumătate din afacerile celor nouă malluri bucureștene.

Diferența este de 139,2 milioane de lei, sau 10,5%, așa cum reiese dintr-o analiză NewsCenter.ro .

În afara Bucureștiului, opt dintre cele zece firme au fost profitabile, însă pierderea de 55,1 milioane de lei a societății asociate Promenada Craiova a apăsat asupra totalului. Bilanțurile nu permit atribuirea sigură a acestor rezultate chiriilor, traficului sau costurilor de finanțare fără examinarea cheltuielilor fiecărei firme.

Profitul este distribuit altfel. Băneasa a câștigat singură 187,3 milioane de lei, dar pierderile AFI Cotroceni și Mega Mall au redus rezultatul cumulat al Capitalei.

În Capitală, nouă malluri sunt operate prin opt societăți; București Mall și Plaza România împart aceeași firmă, astfel că veniturile lor individuale din clasament sunt estimări.

Liderii

AFI Cotroceni conduce topul bucureștean, cu 328,9 milioane de lei, urmat de Băneasa Shopping City, cu 308,1 milioane, și Mega Mall, cu 190 de milioane.

În afara Capitalei, primul loc revine Iulius Town Timișoara, cu 222,9 milioane de lei, înaintea Palas Iași, cu 176,2 milioane, și City Park Mall Constanța, cu 155,6 milioane. Astfel, primele două malluri bucureștene depășesc fiecare liderul clasamentului din restul țării.

Celelalte centre comerciale din topul din afara Bucureștiului sunt Iulius Mall Cluj-Napoca, VIVO! Cluj, Shopping City Timișoara, Promenada Craiova, Shopping City Galați, Iulius Mall Suceava și Ploiești Shopping City. Ultimul din acest top a raportat 96,1 milioane de lei, aproape dublul cifrei de afaceri a Veranda Mall, aflat pe ultima poziție în selecția bucureșteană.

Profitabilitatea

Capitala conduce și la rezultatul net cumulat: 121,6 milioane de lei, față de 94,6 milioane în afara ei. Diferența nu înseamnă că fiecare mall bucureștean este mai profitabil. Băneasa Shopping City a câștigat singur 187,3 milioane de lei, în timp ce AFI Cotroceni și Mega Mall au raportat pierderi.

În restul țării, cel mai mare profit din top aparține VIVO! Cluj, cu 30,9 milioane de lei, iar cea mai mare pierdere, de 55,1 milioane, firmei asociate Promenada Craiova.

Cifrele provin din bilanțurile firmelor selectate, nu din vânzările magazinelor aflate în malluri. Unele societăți operează proiecte mixte, iar clasamentele nu includ toate centrele comerciale din România.