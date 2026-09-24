Casa lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, pusă sub sechestru de DIICOT. Măsura, în dosarul înșelăciunii de 1,1 milioane de euro

Publicat la 24.09.2026, 16:46:54

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Casa lui Călin Georgescu din Mogoșoaia a fost pusă sub sechestru de procurorii DIICOT. Măsura asigurătorie a fost dispusă joi, 24 septembrie, în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. DIICOT a anunțat că sechestrul a fost instituit asupra unui imobil din comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, aparținând unui inculpat în vârstă de 64 de ani. Potrivit surselor judiciare citate de presa română, imobilul este proprietatea lui Călin Georgescu. Sechestrul, pentru garantarea eventualului prejudiciu Măsura vine la trei zile după ce Georgescu a fost reținut de procurori în cadrul anchetei și ulterior plasat sub control judiciar. Sechestrul asigurător are caracter preventiv și urmărește indisponibilizarea unor bunuri în vederea garantării reparării eventualului prejudiciu sau a altor obligații care ar putea rezulta din dosar. Prin urmare, măsura nu înseamnă că imobilul a fost confiscat și nici că instanța a stabilit vinovăția lui Călin Georgescu.

Dosarul vizează un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro, potrivit anchetatorilor. Georgescu, acuzat că ar fi indus în eroare un om de afaceri Potrivit DIICOT, ancheta pornește de la o schemă care ar fi fost pusă la cale începând din septembrie 2021. Procurorii susțin că trei persoane, doi cetățeni români și un cetățean italian, ar fi constituit un grup infracțional organizat care urmărea obținerea unor foloase patrimoniale prin inducerea în eroare a unor oameni de afaceri interesați să obțină finanțări externe. Unul dintre cei doi români, în vârstă de 64 de ani, este Călin Georgescu, potrivit informațiilor prezentate de anchetatori și relatărilor din dosar. Mecanismul descris de procurori presupunea promisiunea obținerii unor credite importante de la instituții financiare din străinătate, în schimbul depunerii unor garanții.

În cazul analizat în dosar, persoanei vătămate i s-ar fi promis posibilitatea obținerii unei finanțări de 6 milioane de euro. Pentru accesarea creditului, aceasta ar fi fost determinată să transfere peste un milion de euro sub formă de garanție. Ulterior, anchetatorii susțin că victimei i s-ar fi spus că valoarea finanțării poate fi majorată până la 15 milioane de euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare. În acest context ar fi fost transferați încă 100.000 de euro. Legătura cu campania electorală În anchetă apare și o componentă referitoare la campania electorală a lui Călin Georgescu. Potrivit informațiilor prezentate de procurori și relatate după perchezițiile din 21 septembrie, aproximativ 100.000 de euro din banii solicitați în cadrul operațiunii ar fi fost destinați finanțării campaniei electorale. Anchetatorii au ridicat în timpul perchezițiilor mai multe documente și înscrisuri, iar investigația continuă pentru stabilirea traseului banilor și a rolului fiecărei persoane implicate. De la promisiunea unui credit de 6 milioane la unul de 15 milioane de euro Potrivit DIICOT, mecanismul ar fi funcționat în două etape. În prima etapă, persoana vătămată ar fi fost convinsă că poate obține un credit de 6 milioane de euro de la o instituție bancară din străinătate și că trebuie să depună o garanție pentru accesarea finanțării. După transferul unei sume de peste un milion de euro, victimei i s-ar fi prezentat posibilitatea majorării finanțării la 15 milioane de euro. Pentru această nouă promisiune ar fi fost solicitată o garanție suplimentară de 100.000 de euro. Creditul nu s-ar fi materializat, iar banii transferați nu ar fi fost restituiți. DIICOT estimează prejudiciul total la peste 1,1 milioane de euro. Georgescu este cercetat sub control judiciar După audierile de luni, Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior instanța a decis plasarea sa sub control judiciar pentru 60 de zile. Aceeași măsură a fost dispusă și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, cercetat în același dosar. Investigația este desfășurată de procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Casa din Mogoșoaia, acum sub sechestru Instituirea sechestrului asupra imobilului din Mogoșoaia reprezintă una dintre măsurile luate de anchetatori după perchezițiile din 21 septembrie. Pentru moment, casa rămâne în proprietatea lui Călin Georgescu, însă este indisponibilizată prin măsura asigurătorie. Destinația definitivă a bunului va depinde de evoluția dosarului și, în cazul unei eventuale condamnări, de deciziile instanței. Ancheta DIICOT este în desfășurare, iar acuzațiile formulate de procurori urmează să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare.