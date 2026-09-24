Cele mai mari salarii din companiile de stat -TOP 10. Cine sunt oamenii care ajung la peste 70.000 de lei pe lună

Publicat la 24.09.2026, 13:50:58

S-a terminat perioada în care trebuia să cauți prin zeci de site-uri, declarații și documente pentru a afla cine conduce o companie de stat și cât câștigă. Guvernul a lansat platforma, unde sunt centralizate informații despre conducerile a 121 de companii active aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea unor instituții publice centrale - AICI ! Platforma permite căutarea după companie sau persoană și include informații despre funcții, indemnizații, CV-uri și contracte de mandat.

Guvernul a pus, în premieră, într-un singur loc informațiile despre veniturile și funcțiile de conducere din 121 de companii de stat. Iar cifrele arată că în zona de vârf a administrației companiilor publice veniturile ajung la zeci de mii de lei pe lună. Unul dintre șefi trece de 134.000 de lei brut lunar, după cumularea a trei funcții.

Este director general al Companiei Naționale „Aeroporturi București” și membru în Consiliile de Administrație ale Registrului Auto Român și Autorității Aeronautice Civile Române. Veniturile declarate pentru cele trei poziții ajung la 134.146 de lei brut pe lună, echivalentul a 78.475 de lei net, potrivit datelor publicate. Din suma totală, 69.348 de lei brut provin din funcția de director general al Aeroporturi București, 29.538 de lei din poziția de la RAR, iar 35.260 de lei din funcția de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română. Este singura persoană din datele prezentate care depășește pragul de 100.000 de lei venit brut lunar.

Locul doi pe podiumul salariilor colosale de la stat- aproape 100.000 de lei

Pe locul următor apare Mustafa Sinan, cu un venit total declarat de 95.378 de lei brut lunar. Și în cazul său vorbim despre trei poziții -director general al CNCIR, președinte al Consiliului de Administrație al Midia Green Energy și membru în CA al Energonuclear. Cea mai mare parte a venitului vine din funcția de director general al CNCIR, pentru care este indicată suma de 45.232 de lei brut. Celelalte două poziții aduc 25.215 lei, respectiv 24.931 de lei brut.

Trei oameni la același nivel de venit

La Romgaz, Aristotel Marius Jude, director general adjunct și membru în CA al Romgaz, figurează cu 71.370 de lei brut pe lună. Exact aceeași sumă este indicată pentru Răzvan Popescu, directorul general al Romgaz, precum și pentru Gabriela Trânbițaș, director economic al companiei. În cazul lui Jude, venitul de 71.370 de lei este cel aferent funcției de director general adjunct; pentru poziția de membru în CA este indicată o valoare de zero lei.

Top 10 al veniturilor brute declarate

Clasamentul prezentat pe baza datelor publicate de Guvern arată astfel:

1. Bogdan Mîndrescu – 134.146 lei brut/lună -Director general Aeroporturi București + două funcții de membru CA.

2. Mustafa Sinan – 95.378 lei brut/lună -Director general CNCIR plus două funcții în CA.

3. Aristotel Marius Jude – 71.370 lei brut/lună -Director general adjunct Romgaz + membru CA.

4. Răzvan Popescu – 71.370 lei brut/lună -Director general Romgaz.

5. Gabriela Trânbițaș – 71.370 lei brut/lună -Director economic Romgaz.

6. Marius Adrian Cojoc – 71.000 lei brut/lună -Director general ROMATSA + membru CA.

7. Andrei Gabriel Benghea Mălăieș – 70.978 lei brut/lună -Membru CA la Romgaz și RASIROM.

8. Adrian George Foghiș – 70.287 lei brut/lună -Președinte CA Energonuclear și președinte al Directoratului SAPE.

9. Constantin Alexandru Havriș – 68.388 lei brut/lună -Director general provizoriu Energonuclear.

10. Ion Sterian – 67.365 lei brut/lună -Director general Transgaz plus membru CA.

În cazul unor persoane, platforma indică venituri aferente unei funcții, în timp ce pentru o altă funcție cumulată este declarat zero sau nu este indicată o sumă. Prin urmare, cifrele din clasament trebuie citite ca venituri brute declarate în platformă, nu ca o estimare a unor venituri suplimentare care nu apar în date.

Peste 100 de oameni au cel puțin două funcții

Datele centralizate de Guvern arată că 104 persoane ocupă cel puțin două funcții în 98 de companii de stat, iar veniturile totale declarate ale acestora ajung la aproximativ 3,26 milioane de lei brut pe lună. În același timp, peste 370 de persoane figurează cu venituri lunare de până la 25.000 de lei brut. Alte 115 persoane sunt în intervalul 25.000-50.000 de lei brut, iar 36 de persoane au venituri cuprinse între 50.000 și 100.000 de lei brut. O singură persoană trece de pragul de 100.000 de lei brut pe lună: Bogdan Mîndrescu.

1.350 de documente publice, într-un singur loc

Pe platforma lansată de Guvern nu se limitează la salarii sunt disponibile peste 1.350 de documente publice, dintre care peste 650 sunt CV-uri ale persoanelor aflate în funcții de conducere, iar peste 600 sunt contracte de mandat. Informațiile vizează membrii consiliilor de administrație, consiliilor de supraveghere și directoratele companiilor incluse.