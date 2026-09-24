Șomerii nu mai pot cumpăra alcool, țigări din banii de ajutor social. Propunerea legislativă include și jocurile de noroc

Publicat la 24.09.2026, 14:30:00

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Conservatorii britanici vor să reformeze sistemul de ajutoare sociale. Un politician propune ca anumite indemnizații să nu mai fie plătite integral în numerar, ci prin carduri preplătite care să blocheze cumpărarea de alcool, țigări și participarea la jocuri de noroc. Planul ar viza aproximativ 1,2 milioane de persoane, potrivit formațiunii conservatoare. Lidera Partidului Conservator, Kemi Badenoch, a anunțat planuri pentru reformarea sistemului de ajutoare sociale. În cazul anumitor persoane care nu reușesc să își găsească un loc de muncă, banii ar putea fi mutați de pe circuitul obișnuit al plăților în numerar pe carduri preplătite, cu restricții pentru anumite categorii de produse. Propunerea vine în contextul în care factura totală pentru ajutoarele sociale din Marea Britanie este estimată de Office for Budget Responsibility să ajungă la aproximativ 407 miliarde de lire sterline în 2030-2031, echivalentul a 11,2% din PIB. O mare parte din creșterea estimată este însă asociată cu pensiile și prestațiile pentru sănătate și dizabilități, nu exclusiv cu șomajul.

„Cea mai bună formă de asistență socială este un loc de muncă” Kemi Badenoch susține că sistemul trebuie să îi încurajeze pe cei care pot munci să se întoarcă pe piața muncii. „Dacă poți munci, ar trebui să muncești. A ajuta oamenii să-și găsească un loc de muncă nu este o pedeapsă. Cea mai bună formă de asistență socială este un loc de muncă bine plătit.” Lidera conservatorilor britanici spune că reforma ar trebui să fie dură cu cei care, în opinia sa, exploatează sistemul. „Așadar, vom fi severi cu cei care exploatează sistemul, deoarece sistemul actual este nedrept față de lucrători, contribuabili și cei care au cu adevărat nevoie de sprijin. Ajutorul social trebuie să fie o plasă de siguranță pentru cei care au cu adevărat nevoie de el, nu o alegere de stil de viață pentru cei care nu vor să facă efort.” Conservatorii au promovat deja în 2026 ideea reducerii facturii de beneficii și a stimulării revenirii în muncă. Cum ar funcționa „cardul de reintegrare” Planul conservatorilor presupune împărțirea Universal Credit în două niveluri. Primul ar fi rata integrală, iar al doilea, o nouă „alocație de subzistență”, cu o valoare cu 30% mai mică. Un nou beneficiar ar primi inițial rata integrală timp de șase luni. Ulterior, situația sa ar urma să fie evaluată, inclusiv în funcție de istoricul contribuțiilor plătite către sistem. Pentru fiecare doi ani în care o persoană a lucrat, aceasta ar primi un an de indemnizație la rata integrală. În acest model, cineva care a muncit o bună parte din viață și își pierde locul de muncă la 50 de ani ar putea beneficia în continuare de rata integrală până la pensionare, conform planului prezentat de conservatori. În schimb, o persoană tânără care nu a lucrat niciodată sau a acumulat doar câțiva ani de contribuții și nu reușește să își găsească un loc de muncă ar putea trece la rata redusă. Aceasta ar reprezenta 70% din rata integrală. Beneficiarul ar primi banii pe un card de reintegrare pe piața muncii, cu anumite categorii de cheltuieli blocate.

Nu și pentru beneficiarii indemnizațiilor de boală Reforma propusă nu ar viza persoanele care primesc indemnizații de boală. De asemenea, planul nu ar afecta plățile pentru copii și nici sumele destinate costurilor de locuire. Conservatorii au prezentat separat și propuneri privind înăsprirea condițiilor pentru acordarea indemnizațiilor de boală, inclusiv în ceea ce privește anumite afecțiuni de sănătate mintală considerate „ușoare”. Formațiunea estimează că aproximativ 350.000 de șomeri de lungă durată ar putea ajunge să primească noua alocație redusă. În total, conservatorii susțin că modificările ar afecta aproximativ 1,2 milioane de beneficiari și ar putea genera economii de circa 540 de milioane de lire sterline pe an. Modelul american, sursă de inspirație În Statele Unite există programe de sprijin în care beneficiarii primesc carduri pentru achiziționarea anumitor produse, iar regulile exclud deja alcoolul și tutunul din lista cumpărăturilor eligibile. În unele state americane au apărut și propuneri sau modificări care extind restricțiile către anumite produse alimentare considerate nesănătoase. Propunerea conservatorilor nu a fost agreată de Partidul Laburist, aflat la guvernare. Un purtător de cuvânt al formațiunii a descris sistemul drept „imposibil de pus în practică” și a criticat modul în care conservatorii încearcă să reformeze ajutoarele sociale.