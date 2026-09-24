SALARII și de 20.000 de euro LA STAT! Site-ul ce face publice veniturile șefilor companiilor bugetare

Publicat la 24.09.2026, 12:30:00

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Cine conduce companiile statului, câți bani primește și câte funcții poate cumula aceeași persoană? Puteți afla consultând un site nou. Guvernul a lansat o platformă publică în care sunt adunate informații despre conducerea companiilor cu capital de stat. Iar primele date consultate de pe site de vicepremierul Oana Gheorghiu arată diferențe mari între veniturile celor aflați în structurile de conducere. Până acum, pentru a afla cine se află într-un consiliu de administrație al unei companii de stat, ce indemnizație primește sau ce apare în CV-ul său, trebuia făcut un mic „tur” prin mai multe site-uri și documente. S-a lansat guvernanta.gov.ro, o platformă în care sunt centralizate informații despre companiile cu capital de stat și oamenii aflați în poziții de conducere. Site-ul permite căutarea după companie sau persoană și pune la dispoziție date despre funcții, indemnizații, CV-uri și afiliere politică.

Cine ia salarii colosale de la stat? 36 de persoane câștigă între 10.000 și 20.000 de euro pe lună Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat primele cifre rezultate din centralizarea datelor. Potrivit informațiilor comunicate de aceasta, 115 persoane au venituri cuprinse între 5.000 și 10.000 de euro, în timp ce alte 36 de persoane ajung la venituri între 10.000 și 20.000 de euro. Potrivit vicepremierului, peste 100 de persoane ocupă simultan cel puțin două funcții în companiile de stat. Datele centralizate vizează 121 de companii active aflate sub autoritatea tutelară a instituțiilor centrale ale statului, conform declarației Oanei Gheorghiu. Cu alte cuvinte, platforma încearcă să pună într-o singură imagine o parte importantă din structura de conducere a companiilor publice.

Cine sunt oamenii din spatele funcțiilor invidiate Cei interesați pot verifica pe noua platformă informații despre membrii consiliilor de administrație, ai consiliilor de supraveghere și ai directoratelor. Sunt disponibile, între altele, indemnizații, contracte de mandat, CV-uri și informații privind afilierea politică. Site-ul are secțiuni separate pentru companii, persoane, partid, topuri și persoane care cumulează funcții. Există inclusiv o zonă dedicată persoanelor care ocupă mai multe funcții, un aspect pe care Guvernul spune că vrea să îl facă mai ușor de urmărit. Oana Gheorghiu susține că astfel de informații trebuie să fie accesibile publicului și să nu rămână împrăștiate prin zeci de documente greu de urmărit. „Toți cetățenii au dreptul să știe cine sunt și ce știu să facă oamenii din vârful companiilor statului român”, a transmis vicepremierul. Mesajul Guvernului este că transparența ar trebui să fie unul dintre instrumentele prin care companiile de stat pot fi urmărite mai atent și administrate mai eficient. Platforma a fost construită tocmai pentru a permite publicului să vadă mai ușor cine ocupă funcțiile de conducere și ce venituri sunt asociate acestora. Reforma companiilor de stat, cu cifrele la vedere Transparența este doar una dintre componentele reformei companiilor de stat pe care Oana Gheorghiu o promovează în cadrul Guvernului. În ultimele luni, vicepremierul a vorbit despre reducerea costurilor, reorganizarea unor companii și limitarea situațiilor în care aceleași persoane ajung să dețină mai multe mandate. Platforma sus amintită precizează că datele sunt publicate în baza obligațiilor de transparență prevăzute de OUG nr. 109/2011 și că baza de date a fost actualizată la 24 septembrie 2026.