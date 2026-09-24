60 de miliarde de euro, împrumuturile României în 15 luni! Fost ministru al Finanțelor: „Am depășit viteza de 1.000 de euro pe secundă”

Publicat la 24.09.2026, 13:15:00

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România, împrumutată cu peste 1.000 de euro pe secundă! Fostul ministru al Finanțelor,

Adrian Câciu susține că, în aproximativ 15 luni, România a contractat împrumuturi brute de circa 60 de miliarde de euro. Iar datoria publică ar fi crescut, potrivit estimării sale, cu aproximativ 33 de miliarde de euro. Este cifra care sare în ochi din analiza făcută de fostul ministru. Potrivit acestuia, atât ar fi reprezentat împrumuturile brute contractate de România în aproximativ 15 luni. Transformată în lei, suma trece de 300 de miliarde de lei. „În aproximativ 15 luni, în perioada Guvernului Bolojan, România a contractat împrumuturi brute de aproximativ: 60 DE MILIARDE DE EURO. Adică peste 300 de miliarde de lei. Împrumuturile au depășit viteza de 1.000 euro/secundă!!!”, a scris fostul ministru.

60 de miliarde de euro nu înseamnă însă 60 de miliarde adăugate automat la datorie Câciu (52 ani) precizează că vorbește despre împrumuturi brute, iar această sumă nu trebuie confundată cu majorarea efectivă a datoriei publice. În cei 60 de miliarde de euro intră, potrivit explicațiilor sale, atât finanțarea deficitului, cât și refinanțarea datoriilor ajunse la scadență și acoperirea parțială a necesarului de finanțare rămas. „Vorbim despre împrumuturi brute – aici intră atât finanțarea deficitului, dar și refinanțarea datoriei ajunse la scadență, precum și acoperirea parțială a necesarului de finanțare rămas”, a explicat Adrian Câciu. Așadar, cele 60 de miliarde de euro reprezintă volumul brut al finanțărilor contractate, nu suma cu care ar fi crescut automat datoria României. Cât ar fi crescut, de fapt, datoria României

Fostul ministru subliniază însă că aceasta este o estimare prudentă, nu cifra oficială finală. „Dar cu cât a crescut datoria publică? Estimarea prudentă, pe baza ultimelor date oficiale disponibile și a împrumutului SAFE încasat ulterior, indică aproximativ: 33 DE MILIARDE DE EURO. Adică aproximativ 174 miliarde lei.”, a scris Câciu. „Fiecare român, copil, pensionar, persoana activă, este mai dator cu aproximativ 1.800 euro după doar 15 luni”, susține Adrian Câciu. Fostul ministru face și o precizare importantă privind datele oficiale. Potrivit lui, Ministerul Finanțelor nu publicase încă stocul datoriei publice până la nivelul lunii august. La ultima raportare disponibilă menționată de Câciu, pentru luna mai, datoria publică ajunsese la 1.194 de miliarde de lei. Ulterior, în august, România a încasat 2,5 miliarde de euro prin SAFE, împrumut pe care Câciu îl include în calculul datoriei publice. „Iar SAFE este ÎMPRUMUT, adaugă la datoria publică”, a precizat acesta. Dar fostul ministru spune că nu a vrut să facă un calcul mecanic și să adauge toate sumele care ar putea influența datoria. „Am ales să nu adaug mecanic la datorie și deficitul acumulat după luna mai. Până la publicarea datelor oficiale, nu putem determina riguros ce parte din acesta s-a transformat în datorie suplimentară și ce parte a fost gestionată prin bufferul Trezoreriei și prin celelalte ajustări stoc-flux.” Fostul ministru spune că estimarea va trebui înlocuită cu cifra oficială atunci când Ministerul Finanțelor va publica toate datele restante. „Când Ministerul Finanțelor va publica datele restante privind datoria publică, vom putea înlocui estimarea cu cifra oficială”, a scris Câciu.