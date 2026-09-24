Se desființează Poliția Locală? Planul lui Siegfried Mureșan: o singură Poliție, un singur tip de polițist în România

Publicat la 24.09.2026, 14:52:50

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Poliția Locală și Poliția de Frontieră ar putea dispărea ca structuri distincte în forma actuală, dacă planul anunțat de premierul desemnat Siegfried Mureșan va fi pus în aplicare. Mureșan propune înființarea unei singure Poliții Naționale și a unui singur tip de polițist pe întreg teritoriul României, în cadrul unei reforme mai largi prin care vrea să reducă numărul instituțiilor și să elimine suprapunerile dintre acestea. „O singură Poliție Națională” Planul a fost prezentat joi, într-un interviu acordat Radio România Actualități. Mureșan a enumerat printre structurile care ar trebui reunite Poliția, Polițiile Locale și Poliția de Frontieră. „Vom înființa o singură Poliție Națională, un singur tip de polițist pe tot teritoriul României”, a declarat premierul desemnat. Din declarația sa rezultă o schimbare majoră a actualei arhitecturi a structurilor de ordine publică. Mureșan nu a prezentat însă, în detaliu, cum ar urma să fie transferate atribuțiile Poliției Locale și Poliției de Frontieră și nici calendarul unei asemenea reorganizări.

De aici apare și întrebarea dacă Poliția Locală ar urma efectiv să fie desființată sau dacă atribuțiile și personalul acesteia ar fi integrate într-o nouă structură națională. În forma prezentată public până acum, este vorba despre o intenție de reorganizare, nu despre o decizie deja adoptată. Un singur ghișeu pentru stat Reforma poliției este parte dintr-un proiect mai amplu de reorganizare a administrației. Mureșan spune că instituțiile cu atribuții suprapuse vor fi comasate, astfel încât relația dintre cetățean și stat să devină mai simplă. Premierul desemnat vrea inclusiv un singur punct de lucru al statului cu cetățeanul. Ideea este ca oamenii să nu mai fie nevoiți să meargă de la o instituție la alta pentru operațiuni administrative diferite. „Indiferent ce nevoie ai, un buletin, o înmatriculare de autoturism, eliberarea unui pașaport, pentru toate lucrurile să mergi la același ghișeu și să ai o singură instituție a statului care interacționează cu oamenii”, a explicat Mureșan.

El spune că obiectivul este reducerea birocrației și crearea unei relații mai directe între cetățean și administrație. Reforma ar viza întregul aparat de stat Planul pentru Poliție nu este izolat. Mureșan anunță comasarea agențiilor și instituțiilor care au atribuții suprapuse, reducerea birocrației la nivel central și eficientizarea companiilor de stat. În paralel, programul de guvernare prevede continuarea reformei pensiilor speciale, menținerea cotei unice și neintroducerea unor impozite noi în 2027. Premierul desemnat susține că ajutoarele de stat ar trebui direcționate către companiile care produc, exportă și creează locuri de muncă în România. Programul include și promisiunea unor servicii publice mai simple, accelerarea digitalizării, modernizarea infrastructurii și a sistemului energetic, precum și continuarea proiectelor finanțate prin PNRR. Și polițiștii ar trebui să rămână mai mult în sistem Reorganizarea Poliției este legată, în viziunea lui Mureșan, și de reforma pensiilor speciale. Premierul desemnat spune că statul investește în pregătirea polițiștilor, iar pensionarea acestora la vârste relativ reduse reprezintă, în opinia sa, o pierdere pentru administrație. El susține că trebuie creat un cadru în care polițiștii să poată lucra mai mult, în condiții avantajoase pentru ei și pentru stat. Mureșan a reiterat și principiile pe care le dorește pentru reforma pensiilor: pensia plătită de la buget să nu depășească ultimul venit net din activitate și eliminarea cumulului pensiei cu salariul în sectorul public. În același timp, el spune că statul trebuie să ofere polițiștilor venituri bune și perspective de carieră, în schimbul unei perioade mai lungi de activitate și al unei responsabilități mai mari față de cetățeni. Ce se întâmplă cu Poliția Locală? Este una dintre întrebările care rămân deschise după declarațiile premierului desemnat. Mureșan a inclus explicit Polițiile Locale în enumerarea structurilor pe care le are în vedere atunci când vorbește despre o singură Poliție Națională. Totuși, nu a prezentat public o schemă concretă privind desființarea structurilor locale, transferul angajaților sau împărțirea viitoare a competențelor. Prin urmare, formularea „desființarea Poliției Locale” descrie o posibilă consecință a proiectului anunțat, nu o măsură legislativă deja adoptată. Dacă propunerea va fi transpusă într-un proiect legislativ, va trebui stabilit inclusiv cine va prelua atribuțiile exercitate în prezent de polițiile locale, cum va fi reorganizat personalul și care va fi raportul dintre structura națională și administrațiile locale. O reformă mult mai largă În spatele ideii „o singură Poliție” se află, de fapt, filosofia generală a programului prezentat de Mureșan: mai puține instituții, mai puține structuri paralele și un stat care să interacționeze cu cetățeanul prin servicii integrate. Premierul desemnat spune că economiile rezultate din reformarea administrației ar putea contribui, din a doua parte a anului viitor, la reducerea poverii fiscale asupra salariilor. El promite, de asemenea, indexarea salariilor și pensiilor atunci când situația bugetară o va permite. Programul include obiective și în sănătate, educație, infrastructură și energie, precum și mobilizarea, începând din 2027, a cel puțin 10 miliarde de euro anual din fonduri europene pentru investiții și dezvoltare. Pentru Poliție, însă, schimbarea anunțată este una dintre cele mai radicale: mai multe structuri distincte ar urma să fie înlocuite de o singură Poliție Națională, cu un singur tip de polițist. Cum va arăta concret această reorganizare și ce se va întâmpla cu Poliția Locală și Poliția de Frontieră rămâne să fie stabilit prin programul de guvernare și, ulterior, prin actele normative necesare.