Antreprenor celebru din Iași, campion mondial la judo. A cucerit aurul la Sarajevo

Publicat la 24.09.2026, 15:22:43

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Unul dintre antreprenorii care au contribuit la dezvoltarea industriei IT din Iași a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului mondial. La 60 de ani, Gabriel Mardarasevici a devenit campion mondial la judo pentru veterani, după ce a câștigat categoria M7, -60 de kilograme, la competiția desfășurată la Sarajevo, scrie Ziarul de Iași. Imnul României a fost intonat în capitala Bosniei și Herțegovinei, pentru antreprenorul ieșean. În evidențele Federației Internaționale de Judo, el apare cu numele Iulius Mardarasevici, iar rezultatul este consemnat oficial ca locul întâi la categoria M7, -60 kg. În finală, Mardarasevici l-a întâlnit pe spaniolul Elorza Garayalde, în vârstă de 63 de ani. Spaniolul a obținut medalia de argint, iar francezul Vincent Pinaud și argentinianul Juan Trione au încheiat competiția pe locul al treilea. Trei meciuri până la titlul mondial Antreprenorul ieșean a intrat în competiție din postura de cap de serie și a avut liber în primul tur. Apoi a trecut de un judoka din Austria, de un reprezentant al Argentinei, iar în finală s-a impus în fața spaniolului Elorza Garayalde.

„Am avut un tur liber, ca și cap de serie și apoi 3 meciuri. Cu un austriac, un argentinian și finala cu spaniolul”, și-a rezumat Mardarasevici parcursul de la Sarajevo. Pentru el, semifinala a fost mai dificilă decât finala, chiar dacă adversarul din ultimul meci era considerat mai valoros. „Chiar dacă era evident mai valoros spaniolul în finală, pentru mine cel mai dificil a fost cel din semifinală, cu argentinianul”, a povestit campionul mondial. De ce apare cu numele Iulius În clasamentele și rezultatele oficiale ale competiției, sportivul român apare sub numele Iulius Mardarasevici.

Explicația este simplă: numele său complet este Iulius Gabriel Mardarasevici, însă în mediul de zi cu zi este cunoscut drept Gabriel. „Nu a fost alegerea mea să mă înscriu cu acest nume”, a explicat el, precizând că Federația Internațională de Judo a folosit primul său prenume în înscrierea pentru competiție. România, șase medalii la Sarajevo Campionatul Mondial de Judo pentru Veterani de la Sarajevo a reunit sportivi din întreaga lume. România a participat cu o delegație de 32 de judoka, dintre care 26 de bărbați și șase femei. Federația Română de Judo l-a inclus pe Mardarasevici în lotul pentru categoria M7, -60 kg. Aurul cucerit de antreprenorul ieșean nu a fost singura performanță românească la categoria M7. Un alt sportiv din Iași, profesorul universitar Marin Chirazi, a câștigat medalia de bronz la -73 kg. Rezultatul său este confirmat și de clasamentul oficial al IJF. Pentru Mardarasevici, titlul mondial vine după un alt rezultat important obținut în acest an: în luna iunie, el devenise campion național la judo pentru veterani. De la inginerie și catedră la antreprenoriat Gabriel Mardarasevici este cunoscut în Iași în primul rând pentru activitatea sa din industria IT. Inginer de formație, el a absolvit Facultatea de Electrotehnică a Institutului Politehnic din Iași ca șef de promoție și a fost cadru didactic la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”. În 1993 a fondat RADIX Company, companie care a activat în domeniul serviciilor și soluțiilor informatice integrate și care s-a dezvoltat în anii următori pe piața IT din România. În 2005, Radix a fost preluată de compania americană Ness Technologies. Mardarasevici a revenit ulterior în antreprenoriat și a fost implicat în dezvoltarea RADIX Communications, companie înființată în 2008 și devenită Focality în 2012. Astăzi, Focality este o companie ieșeană de IT&C, cu servicii și soluții în zona infrastructurii IT și comunicațiilor, securității, stocării și protejării datelor, integrării și consultanței. Judo și business: două lumi cu aceeași disciplină Performanța de la Sarajevo adaugă o dimensiune mai puțin obișnuită profilului antreprenorului ieșean. Mardarasevici practică judo de mai mulți ani și a vorbit în trecut despre legătura dintre sport și activitatea profesională. La Focality, performanța sportivă a fondatorului a fost asociată cu valori precum disciplina, consecvența și capacitatea de a lucra sub presiune. Compania a anunțat în acest an și faptul că a susținut Campionatul Național de Judo pentru Veterani, competiție la care Mardarasevici a cucerit titlul național. La 60 de ani, antreprenorul nu pare însă să fi încheiat sezonul competițional. De pe tatami, direct în lumea inteligenței artificiale Următoarea apariție publică importantă a lui Gabriel Mardarasevici este programată pe 6 octombrie, la Iași, unde va participa la conferința „De AI – Algoritmi. Etică. Viitor”, organizată de „Ziarul de Iași”. Mardarasevici va vorbi despre experiența Focality în utilizarea inteligenței artificiale și despre modul în care compania și-a pregătit angajații pentru folosirea instrumentelor AI în activitatea de zi cu zi. Astfel, între două competiții de judo, antreprenorul ieșean rămâne conectat și la una dintre cele mai rapide schimbări din industria în care activează de peste trei decenii. Iar dacă programul sportiv va fi respectat, după conferința dedicată inteligenței artificiale urmează o nouă provocare pe tatami: peste aproximativ o lună, Mardarasevici își propune să lupte pentru titlul european la categoria veteranilor, în competiția programată în Portugalia.