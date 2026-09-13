Fost ministru inaugurează „primul drive-in mall și primul food court în aer liber din Europa”. Proiect de 10 milioane de euro!

Publicat la 13.09.2026, 12:48:15

Distribuie: WhatsApp Facebook X Copiază link

Ilan Laufer revine în prim-plan, dar nu în politică, ci în mediul de afaceri, cu un proiect de aproximativ 10 milioane de euro, dezvoltat la Otopeni. Fost ministru pentru Mediul de Afaceri timp de câteva luni, Laufer este aproape de inaugurarea unui complex comercial inedit, construit după un concept neobișnuit pentru piața românească- restaurante, retail alimentar și servicii auto într-o zonă de tip drive-in. Proiectul este amplasat într-un care ar urma să beneficieze și de dezvoltarea viitorului inel de centură al Capitalei implicit autostrada ce va lega aeroportul. Concept comerical pe care îl promovează drept „primul drive in mall și primul food court în aer liber din Europa”, complexul este amplasat pe Calea Bucureștilor nr. 233, (DN1), una dintre cele mai circulate artere care leagă Bucureștiul de nordul Capitalei și de Aeroportul Henri Coandă. Inaugurarea oficială este programată pentru 24 septembrie, de la ora 18.00.

Investiție de aproximativ 10 milioane de euro -15 restaurante, supermarket și o spălătorie auto Conceptul propus de compania Laufer Drive in Mall SRL este unul construit în jurul ideii de consum rapid și accesibil din mașină. Noul complex reunește 15 restaurante, un supermarket, o covrigărie populară și o spălătorie auto de tip tunel. Practic, clientul poate opri pentru cumpărături, mâncare sau servicii auto în aceeași locație. Ideea este ca mai multe nevoi de consum să fie concentrate într-un singur punct, într-un format în care accesul cu mașina joacă un rol central. 50% din companie sunt deținute de Rock Global DMCC din Emiratele Arabe Unite, reprezentată de Umid Abuzarli, din Azerbaidjan. Un alt pachet de 25% este deținut de Globinvest Finance, companie asociată oamenilor de afaceri Hamza Karimov (nume cunoscut și în industria petrolieră-CEO al SOCAR Petroleum România) și Laman Karimova. Ultimul sfert din companie, 25%, este deținut de Alina Laufer, soția lui Ilan Laufer. Investiția totală în proiect este estimată la aproximativ 10 milioane de euro, din care jumătate ar proveni din finanțare bancară. Laufer, șapte luni în fruntea Ministerului pentru Mediul de Afaceri

Laufer a intrat în Guvern în ianuarie 2017, ca secretar de stat în Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Câteva luni mai târziu, în iunie 2017, a devenit ministru pentru Mediul de Afaceri în Guvernul condus de Mihai Tudose. Mandatul său a durat aproximativ șapte luni și s-a încheiat în ianuarie 2018, odată cu schimbarea Guvernului Tudose. De atunci, numele lui Laufer a rămas prezent mai mult prin presa mondenă. Ilan Laufer s-a dovedit, de-a lungul timpului, un personaj cu mai mult „lipici” la presa mondenă decât la cea politică și economică, iar aparițiile publice nu par să fi fost niciodată pe lista lucrurilor pe care să le refuze. Relația și, ulterior, căsătoria cu prezentatoarea de televiziune Alina Laufer, stilul de viață și familia numeroasă au făcut ca viața personală a celor doi să ajungă frecvent în paginile presei mondene. Cei doi s-au căsătorit în 2013 și au împreună trei copii – gemenii Davina și Nathaniel, născuți în 2021, și fiica lor, Eden, născută în septembrie 2025. Alina mai are o fiică, Karina, din căsnicia anterioară cu artistul Jorge (George Papagheorghe). Averea lui Ilan Laufer- casă de 800mp și 7 apartamente, când a preluat ministerul În ceea ce privește averea, Laufer nu a intrat în politică „cu mâna goală”: declarația de avere consemna o casă de 803 mp în Corbeanca, două terenuri intravilane cu o suprafață totală de 1.840 mp și nu mai puțin de șapte apartamente în București, din care trei îi aduceau venituri din chirii.