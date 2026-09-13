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ActualitateCatalina Mares

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a căsătorit sâmbătă. Nicușor Dan, prezent la petrecere

Publicat la 13.09.2026, 08:24:57

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Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a căsătorit sâmbătă. Nicușor Dan, prezent la petrecere

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a căsătorit sâmbătă cu Maria Mihali, interpretă de muzică populară din Maramureș. Ceremonia religioasă a avut loc la Mănăstirea Cașin din București, iar la petrecerea organizată în Pădurea Băneasa a venit și președintele Nicușor Dan, împreună cu partenera sa, Mirabela Grădinaru.

Cei doi proaspăt căsătoriți au declarat, la finalul ceremoniei religioase, că au fost emoționați.

Ministrul grec de Finanțe, nașul mirilor

Nașul lui Alexandru Nazare și al Mariei Mihali este Kyriakos Pierrakakis, ministrul de Finanțe al Greciei.

După ceremonia religioasă, invitații s-au îndreptat către un restaurant din Pădurea Băneasa, unde are loc petrecerea de nuntă.

Printre invitați s-a aflat și președintele Nicușor Dan, care a venit împreună cu Mirabela Grădinaru și le-a oferit mirilor un buchet de flori.

„Casă de piatră și familie”, le-a transmis președintele celor doi.

Nicușor Dan, întrebat despre Guvern la nuntă

Prezența președintelui la nunta ministrului Finanțelor nu a scăpat nici de întrebările politice.

Întrebat dacă va găsi timp în cursul serii să discute și despre formarea Guvernului, Nicușor Dan a răspuns, cu o notă de umor: „Cred că nu ne vom putea abține”.

Replica vine într-un moment în care negocierile politice pentru formarea unui nou Guvern continuă, iar Alexandru Nazare ocupă în prezent funcția de ministru interimar al Finanțelor.

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