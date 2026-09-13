Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a căsătorit sâmbătă. Nicușor Dan, prezent la petrecere

Publicat la 13.09.2026, 08:24:57

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a căsătorit sâmbătă cu Maria Mihali, interpretă de muzică populară din Maramureș. Ceremonia religioasă a avut loc la Mănăstirea Cașin din București, iar la petrecerea organizată în Pădurea Băneasa a venit și președintele Nicușor Dan, împreună cu partenera sa, Mirabela Grădinaru.

Cei doi proaspăt căsătoriți au declarat, la finalul ceremoniei religioase, că au fost emoționați.

Ministrul grec de Finanțe, nașul mirilor

Nașul lui Alexandru Nazare și al Mariei Mihali este Kyriakos Pierrakakis, ministrul de Finanțe al Greciei.

După ceremonia religioasă, invitații s-au îndreptat către un restaurant din Pădurea Băneasa, unde are loc petrecerea de nuntă.