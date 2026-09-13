Goldman Sachs: România este pe direcția bună. Riscurile vin din zona politică

Publicat la 13.09.2026, 09:03:46

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România dă semne clare că măsurile de consolidare fiscală produc rezultate. Cele mai recente date privind execuția bugetară indică faptul că deficitul pentru întregul an 2026 ar putea ajunge chiar sub ținta de 6% din PIB stabilită de Guvern, potrivit analiștilor Goldman Sachs. Este o evoluție importantă pentru o economie care în urmă cu doi ani înregistra un deficit de 9,3% din PIB. Raportul băncii americane arată că îmbunătățirea vine în principal din controlul cheltuielilor și din majorările de taxe introduse anul trecut. În ciuda problemelor politice și a incertitudinilor privind viitorul Guvernului, cifrele execuției bugetare arată, cel puțin deocamdată, că România se află pe direcția corectă în privința reducerii deficitului. Deficitul s-a redus cu aproape 30 de miliarde de lei În primele șapte luni ale anului 2026, deficitul bugetar a fost de 48,08 miliarde de lei, cu 28,36 miliarde de lei mai mic decât în aceeași perioadă din 2025, când ajunsese la 76,44 miliarde de lei. Raportat la PIB, deficitul a coborât de la 3,99% la 2,34%. Este o reducere de 1,65 puncte procentuale într-un singur an, ceea ce confirmă că ajustarea fiscală a început să se vadă în execuția efectivă a bugetului.

Bugetul pentru 2026 a fost construit pe o țintă de deficit de 6% din PIB în metodologia ESA, utilizată la nivel european, respectiv 6,2% în termeni cash, metodologia utilizată în România. Goldman Sachs consideră însă că rezultatul final ar putea fi mai bun decât această estimare. Goldman Sachs: deficitul ar putea fi sub 6% „Cele mai recente date fiscale sugerează că deficitul bugetar pe întregul an va fi probabil sub proiecția guvernului de 6% din PIB pentru 2026”, arată analiștii Goldman Sachs. Banca americană subliniază că situația este cu atât mai încurajatoare cu cât România pornea de la un deficit de 9,3% din PIB în urmă cu doi ani.

Chiar și în condițiile în care România ar pierde o parte din finanțarea PNRR ca urmare a neadoptării unor acte legislative referitoare la salarizare, ceea ce ar putea adăuga aproximativ 0,2% din PIB la deficitul din acest an, estimarea Goldman Sachs rămâne una favorabilă. „Datele privind deficitul din acest an sugerează că, probabil, se va situa sub previziunile Guvernului, situație rară”, apreciază analiștii. Pentru România, diferența este importantă. O reducere a deficitului mai rapidă decât cea anticipată poate contribui la îmbunătățirea încrederii investitorilor și poate crea premise mai bune pentru finanțarea statului. Cea mai mare problemă nu mai este execuția, ci politica Paradoxul semnalat de Goldman Sachs este că situația fiscală s-a îmbunătățit în timp ce contextul politic s-a deteriorat. Coaliția de guvernare s-a prăbușit în luna mai pe fondul neînțelegerilor privind măsurile fiscale, iar incertitudinea privind formarea unui nou Guvern continuă să reprezinte un risc. Mai mult, banca americană avertizează că unele dintre cele mai mari partide fac presiuni pentru inversarea unei părți din consolidarea fiscală realizată până acum. Problema este că România nu a încheiat procesul de ajustare. Deficitul s-a redus semnificativ, dar nivelul acestuia rămâne ridicat, iar efortul necesar pentru stabilizarea finanțelor publice este în continuare considerabil. Cu alte cuvinte, cifrele arată că măsurile luate până acum funcționează, dar rezultatul poate fi pus în pericol dacă viitoarea politică fiscală schimbă direcția. Dobânzile pot scădea dacă apare un Guvern credibil O eventuală stabilizare politică ar putea avea efecte și asupra costurilor de finanțare ale României. Goldman Sachs consideră că formarea unui Guvern credibil, capabil să continue consolidarea fiscală, ar putea reprezenta un catalizator pentru scăderea dobânzilor la care statul se împrumută. Pe termen scurt, politica monetară oferă însă puțin spațiu de manevră. Inflația este ridicată, iar banca americană estimează că dobânzile de politică monetară ar putea rămâne la nivelurile actuale cel puțin până la sfârșitul anului. De aceea, în opinia analiștilor, principala șansă a României de a obține condiții mai bune de finanțare vine din zona fiscală și politică: continuarea reducerii deficitului și instalarea unui Guvern credibil. România a făcut un pas important, dar drumul nu s-a încheiat Datele disponibile până acum oferă unul dintre cele mai bune semnale pentru finanțele publice românești din ultimii ani. Deficitul din primele șapte luni este cu aproape 30 de miliarde de lei mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar estimarea Goldman Sachs indică posibilitatea ca România să încheie 2026 cu un deficit sub ținta oficială de 6% din PIB. Este o schimbare importantă față de situația de acum doi ani, când deficitul ajunsese la 9,3% din PIB. România este, așadar, pe direcția bună în ceea ce privește consolidarea fiscală. Marea provocare este ca această direcție să fie păstrată. Dacă ajustarea continuă, iar incertitudinea politică se reduce, îmbunătățirea finanțelor publice se poate transforma treptat și într-o scădere a costurilor de împrumut. Dacă măsurile sunt însă inversate, o parte din progresul obținut în 2026 riscă să fie pierdut.