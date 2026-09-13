Vrei să muncești în Irlanda? Se angajează români, iar salariile pot ajunge la 2.400 de euro pe săptămână

Publicat la 13.09.2026, 06:08:00

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Irlanda caută muncitori cu experiență în asfaltarea și reasfaltarea drumurilor, iar o ofertă adresată unei echipe de șase persoane vine cu salarii care pot ajunge la 2.400 de euro pe săptămână. Oferta include, pe lângă plata pentru orele lucrate, cazare și transport gratuit. Anunțul se adresează în special muncitorilor cu experiență în lucrări de infrastructură și prevede un program în care orele suplimentare și turele de noapte sunt plătite cu tarife majorate. 25-30 de euro pe oră Potrivit anunțului publicat pe Jooble, angajatorul caută o echipă formată din șase persoane pentru lucrări de asfaltare și reasfaltare a drumurilor din Irlanda. Echipa trebuie să aibă un șef de echipă, unul sau doi șoferi de cilindru compactor și trei sau patru muncitori care să se ocupe de pregătirea terenului, așternerea asfaltului, montarea gurilor de canal și lucrările de finisare.

Șeful de echipă este plătit cu 30 de euro pe oră, iar ceilalți membri ai echipei primesc 25 de euro pe oră. Oferta devine mai avantajoasă în cazul orelor suplimentare. Acestea sunt plătite cu 150% din tariful normal, în timp ce orele de noapte sunt plătite cu 200%. Potrivit anunțului, cel puțin 30% din orele lunare vor fi efectuate pe timp de noapte. În funcție de numărul total de ore lucrate, veniturile pot ajunge astfel la aproximativ 2.400 de euro pe săptămână pentru anumite poziții și volume de muncă. Valoarea de 9.600 de euro brut pe lună reprezintă, prin urmare, un nivel posibil în condițiile de lucru prevăzute de ofertă, nu un salariu lunar fix garantat pentru orice angajat. Cazare și transport gratuit Pachetul oferit de angajator include și câteva beneficii importante pentru cei care vin din străinătate.

Cazarea este asigurată gratuit, la fel și transportul până la locul de muncă. Angajatorul suportă, de asemenea, costurile pentru cursurile Safe Pass și Manual Handling. Pentru persoanele care nu au experiență suficientă în operarea utilajelor, este disponibilă și instruire pentru lucrul cu cilindrul compactor. Ce condiții trebuie să îndeplinească muncitorii Experiența solidă în asfaltarea și reasfaltarea drumurilor este una dintre principalele cerințe ale angajatorului. Pentru postul de șef de echipă este obligatorie cunoașterea limbii engleze. Muncitorii vor beneficia și de instruire privind particularitățile lucrărilor și drumurilor din Irlanda. Oferta arată diferența de venit pe care o pot obține muncitorii calificați în domeniile în care există deficit de personal în Europa. În cazul de față, salariul ridicat este legat direct de experiența profesională, programul de lucru, orele suplimentare și turele de noapte, nu reprezintă nivelul obișnuit de salarizare pentru orice muncitor care ajunge în Irlanda.