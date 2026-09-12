Sute de milioane pentru stocarea energiei. Două programe, primul venit, primul servit

Publicat la 12.09.2026, 13:04:35

Distribuie: WhatsApp Facebook X Copiază link

România pregătește două programe de finanțare pentru extinderea capacităților de stocare și producție de energie solară. Un program de 400 de milioane de lei este destinat bateriilor pentru prosumatori și ar urma să fie lansat în octombrie, în timp ce Ministerul Energiei a deschis un apel de 500 de milioane de euro pentru instituții publice care vor să construiască instalații solare cu sisteme de stocare. Cele două scheme urmăresc, prin mecanisme diferite, să crească producția de energie pentru consum propriu și să reducă presiunea asupra rețelei electrice. 400 de milioane de lei pentru bateriile prosumatorilor Ministrul interimar al Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunțat că a semnat ordinul prin care este aprobat ghidul transmis de Administrația Fondului pentru Mediu pentru programul destinat bateriilor. Bugetul este de 400 de milioane de lei. Înscrierea nu se va mai face după principiul „primul venit, primul servit”, ci dosarele vor fi evaluate în funcție de două criterii: contribuția proprie a prosumatorului și capacitatea de stocare instalată.

„Am semnat ordinul cu ghidul venit de la AFM pentru programul de baterii! 400 de milioane de lei pentru stocare!”, a anunțat ministrul. Înainte de lansarea efectivă a programului trebuie modificată platforma de înscriere. Potrivit informațiilor transmise de AFM, programul ar putea fi lansat în octombrie. 500 de milioane de euro pentru instituțiile publice În paralel, Ministerul Energiei a lansat un apel mult mai mare, în valoare de 500 de milioane de euro, pentru construirea unor noi capacități de producție a energiei solare dotate cu sisteme de stocare integrate. Finanțarea este destinată entităților publice care utilizează energia produsă pentru autoconsum.

Cererile pot fi depuse începând din 28 septembrie, ora 10:00, până la 20 noiembrie 2026 sau până la epuizarea bugetului. Proiectele vor fi depuse online, prin sistemul informatic al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Spre deosebire de programul pentru prosumatori, aici se aplică principiul „primul venit, primul evaluat”. Evaluarea este programată între 23 noiembrie 2026 și 2 martie 2027, iar contractarea va începe din 8 februarie 2027, pe măsura aprobării proiectelor. Investițiile trebuie finalizate și puse în funcțiune până la 31 decembrie 2029. Cine poate primi banii Lista beneficiarilor este largă și include autorități locale, instituții publice și organizații care furnizează servicii de interes public. Pot solicita finanțare unitățile administrativ-teritoriale și subdiviziunile acestora, structurile din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, unitățile din sistemul administrației penitenciare, spitalele finanțate integral din fonduri publice și alte instituții publice. Sunt eligibile, de asemenea, cultele recunoscute oficial, instituțiile de învățământ superior de stat, institutele și centrele publice de cercetare-dezvoltare, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, centrele sociale și centrele de îngrijiri paliative finanțate integral din fonduri publice. Pe listă se află și Agenția Națională pentru Sport și instituțiile subordonate, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune, în condițiile prevăzute de legislația privind ajutorul de stat. Condiția esențială este ca beneficiarul să demonstreze că investiția va reduce costurile cu energia necesară furnizării serviciului public și, implicit, subvenția sau compensația suportată de stat. Până la 10 milioane de euro pentru un beneficiar Programul este finanțat integral din fonduri nerambursabile prin Fondul pentru modernizare. Sunt eligibile instalațiile și echipamentele noi necesare construirii capacităților de producție a energiei solare, împreună cu sistemele de stocare integrate. Pot fi finanțate inclusiv pompe de căldură, lucrările de construcții aferente proiectului, precum și montajul și punerea în funcțiune a instalațiilor. Finanțarea poate acoperi până la 100% din cheltuielile eligibile, în limita a 10 milioane de euro pentru fiecare beneficiar, inclusiv în cazul proiectelor proprii și al sumelor aferente participării în parteneriate. În funcție de configurația proiectului, ajutorul nerambursabil poate ajunge la 900.000 de euro pentru fiecare MW instalat, fără TVA, în cazul proiectelor fără pompe de căldură. Pentru proiectele care includ și pompe de căldură, plafonul urcă la 1,1 milioane de euro/MW instalat, fără TVA. Cele două programe vin într-un moment în care stocarea devine tot mai importantă pentru sistemul energetic. Pentru prosumatori, bateriile permit utilizarea unei cantități mai mari din energia produsă local, iar pentru instituțiile publice, combinația dintre producție solară și stocare poate reduce factura de electricitate și dependența de energia cumpărată din rețea.