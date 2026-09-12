Unul din cinci români cere sfaturi financiare de la AI. Experții avertizează asupra riscurilor

Publicat la 12.09.2026, 18:10:00

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Inteligența artificială începe să intre și în zona deciziilor financiare ale românilor. Aproape 20% dintre aceștia spun că folosesc AI pentru a obține sfaturi despre bani și economie, potrivit unui studiu realizat de Cult Market Research. Problema este că informațiile oferite de chatbot-uri nu sunt întotdeauna adaptate situației concrete a utilizatorului, iar verificarea lor rămâne esențială. În același timp, o parte dintre români se informează despre bani de pe rețelele sociale. 14% spun că folosesc TikTok ca sursă de informații financiare, în timp ce 46% se uită la televizor, 33% apelează la bănci sau alte instituții financiare, iar 28% caută informații pe site-urile instituțiilor. Televiziunea rămâne principala sursă Televiziunea este în continuare cea mai importantă sursă de informare a românilor atunci când vine vorba despre finanțe și economie. În același timp, AI-ul și rețelele sociale încep să ocupe un loc tot mai vizibil. Studiul arată însă că educația financiară formală este mult mai puțin utilizată. Doar 13% dintre respondenți spun că apelează la cursuri de educație financiară.

În acest context, specialiștii avertizează că informațiile găsite online, fie pe rețelele sociale, fie generate de AI, nu ar trebui transformate automat în decizii financiare. AI-ul poate oferi informații, dar nu cunoaște întotdeauna situația ta Una dintre principalele probleme este caracterul general al răspunsurilor furnizate de instrumentele de inteligență artificială. Un răspuns poate fi corect în linii mari, dar nepotrivit pentru situația financiară concretă a persoanei care îl solicită. Alexandru Chirilă, consultant financiar, recomandă verificarea surselor înainte ca informațiile oferite de AI să fie folosite pentru o decizie importantă. „Le recomand celor care utilizează AI să îi solicite sursele de date, de unde își ia informațiile, și ulterior să solicite metodologia aplicată în generarea soluțiilor. Iar apoi pot accesa linkurile date de AI”, spune acesta, citat de digi24.ro.

Cu alte cuvinte, un chatbot poate fi un punct de pornire pentru documentare, dar nu ar trebui să fie tratat automat drept consultant financiar personal. TikTok și promisiunea îmbogățirii rapide O altă sursă de îngrijorare este creșterea numărului celor care caută informații financiare pe TikTok. Rețelele sociale pot face informațiile despre bani mai accesibile, dar pot promova în același timp soluții simplificate sau promisiuni nerealiste privind câștigurile. „Să îți iei sfaturi de pe Tik-Tok este cea mai mare greșeală. Atunci când îți iei o casă, un credit, du-te și vorbește cu un specialist în domeniu”, afirmă analistul economic Adrian Negrescu. Acesta atrage atenția și asupra nivelului redus de cunoștințe financiare din România. Potrivit afirmației sale, mai mult de jumătate dintre români nu au cunoștințe minime despre ceea ce presupune o tranzacție bancară, iar 4,4 milioane de români nu aveau cont bancar în 2026. Riscul deciziilor financiare luate după un singur răspuns În cazul unor decizii precum contractarea unui credit, cumpărarea unei locuințe sau investițiile, o informație generală nu este suficientă. Costurile, veniturile, gradul de îndatorare, riscul acceptat și obiectivele financiare diferă de la o persoană la alta. Pericolul crește atunci când informațiile nu sunt verificate și când utilizatorul pornește de la premisa că un răspuns formulat convingător este neapărat și corect. Specialiștii atrag atenția în special asupra mesajelor care promit „îmbogățirea peste noapte”, întâlnite frecvent pe rețelele sociale. Astfel de promisiuni pot ascunde riscuri financiare importante, mai ales pentru persoanele care nu au suficiente cunoștințe pentru a evalua o investiție. Pentru românii care folosesc AI atunci când caută informații despre bani, regula de bază rămâne simplă: răspunsul poate fi un punct de plecare pentru documentare, dar o decizie financiară importantă ar trebui verificată din surse oficiale și, atunci când este cazul, discutată cu un specialist.