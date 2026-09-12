Bonusuri de zeci de mii de dolari, însă oamenii nu sunt mulțumiți. Sindicatele amenință cu greva

Publicat la 12.09.2026, 15:29:36

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Gigantul american Micron oferă angajaților săi din Taiwan bonusuri care pot ajunge la echivalentul a 68 de salarii lunare, după un an fiscal considerat excepțional pentru companie. Recompensele record nu au însă calmat tensiunile cu sindicatele, care cer schimbarea sistemului de bonusare și amenință cu declanșarea unei greve. Micron are aproximativ 15.000 de angajați în Taiwan, una dintre principalele sale baze de producție. La nivel mondial, peste 60.000 de salariați ai companiei urmează să beneficieze de recompensele aferente anului fiscal 2026. Bonusuri de până la 68 de salarii Compania americană susține că primele acordate pentru anul fiscal 2026 sunt cele mai mari din istoria Micron. În Taiwan, pachetele de recompense ajung la echivalentul a 35 până la 68 de salarii lunare. Valoarea minimă a compensației în numerar este de 1,7 milioane de dolari taiwanezi, aproximativ 53.800 de dolari americani.

Angajații care s-au alăturat companiei înainte de 29 august 2025 vor primi și un bonus suplimentar de un milion de dolari taiwanezi, echivalentul a aproximativ 31.600 de dolari americani. Pentru inginerii aflați la început de carieră, valoarea totală medie a recompenselor ajunge la 3,4 milioane de dolari taiwanezi, aproximativ 107.000 de dolari. Circa 2,9 milioane de dolari taiwanezi sunt acordați direct, iar diferența este reprezentată de acțiuni. Micron a precizat că fiecare angajat va primi, de asemenea, un pachet anual de acțiuni. Sindicatele vor o parte mai mare din profit În pofida recompenselor record, relația dintre companie și sindicatele din Taiwan rămâne tensionată. Organizațiile sindicale reprezintă aproximativ două treimi dintre angajații Micron de pe insulă.

Sindicatul din Taoyuan cere modificarea formulei prin care sunt calculate recompensele și propune ca 15% din profitul operațional al companiei să fie direcționat către bonusurile angajaților. Negocierile dintre reprezentanții salariaților și conducerea Micron nu au dus până acum la un acord. Sindicaliștii susțin că există un sprijin important pentru declanșarea unei greve și au avertizat că pregătirile vor continua dacă solicitările lor nu sunt acceptate. Conflictul nu este, așadar, doar despre nivelul bonusurilor, ci și despre modul în care succesul financiar al companiei trebuie împărțit între acționari și angajați. Micron a investit masiv în Taiwan Taiwanul are o importanță strategică pentru Micron, iar compania consideră insula unul dintre principalele sale centre de producție. Producătorul american de cipuri afirmă că a investit până acum peste 1.600 de miliarde de dolari taiwanezi în operațiunile locale. Tensiunile sindicale apar într-un moment în care industria semiconductorilor traversează o perioadă de investiții masive, alimentată inclusiv de cererea pentru cipuri destinate inteligenței artificiale. O parte dintre angajați încearcă să obțină o participare mai consistentă la profiturile generate de această expansiune. Micron nu este singurul gigant de cipuri confruntat cu presiuni sindicale O situație similară a apărut recent la Samsung Electronics. În luna mai, zeci de mii de angajați ai companiei sud-coreene se pregăteau pentru o grevă de 18 zile, la care ar fi putut participa până la 48.000 de membri de sindicat. Protestul a fost anulat în ultimul moment, după ce conducerea Samsung și reprezentanții angajaților au ajuns la un acord. Compania a acceptat atunci crearea unui fond special pentru bonusuri, echivalent cu 10,5% din profitul operațional al diviziei de cipuri, în funcție de atingerea unor obiective de profitabilitate. În cazul Micron, compania a anunțat deja recompense fără precedent. Pentru sindicate, însă, miza este mai mare: ele vor ca o parte clar definită din profitul operațional să intre în mod direct în formula de calcul a bonusurilor. Iar dacă negocierile eșuează, conflictul din Taiwan ar putea ajunge la grevă.