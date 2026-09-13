Nuntă internațională pentru Alexandru Nazare: ritmuri Gipsy Kings, Marcel Pavel și muzică grecească pentru nașul banilor europeni, Kyriakos Pierrakakis. PRIMELE POZE!

Publicat la 13.09.2026, 11:07:00

Distribuie: WhatsApp Facebook X Copiază link

Nuntă internațională pentru Alexandru Nazare și Maria Mihali: refrene Gipsy Kings cu francezul Manolo Gimenez, Marcel Pavel și muzică grecească prin Ionuț Galani, „dedicație” pentru nașul Kyriakos Pierrakakis. Ministrul interimar al Finanțelor și posibil viitor premier, Alexandru Nazare, s-a căsătorit sâmbătă cu Maria Mihali, interpretă de muzică populară din Maramureș, fastuoasa petrecere având loc aseară (VIDEO).

Special, pentru nașul din Atena, dedicații pe muzică grecească prin Ionuț Galani Nașul celor doi este chiar ministrul Finanțelor din Grecia, Kyriakos Pierrakakis, care ocupă și funcția de președinte al Eurogrupului – organismul care îi reunește pe miniștrii de Finanțe din zona euro – și care, cu doar o zi înainte de nuntă, fusese primit oficial de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Cum o asemenea nuntă internațională avea nevoie și de o coloană sonoră pe măsură, pentru nașul grec a fost adus Ionuț Galani, unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzică grecească de la noi (însoțit de ansamblul de dansuri elene Asteria), să înțeleagă și omologul grec ceva din petrecere. Maramureș, Grecia și Spania muzicală – de la doină la flamenco, într-o singură noapte

Programul muzical a mers însă mult dincolo de Grecia. A mai cântat și rigurosul Marcel Pavel, iar atmosfera de fiesta a fost completată de Manolo Gimenez, cântăreț francez de origine spaniolă, născut la Montpellier și cunoscut pentru muzica gypsy și flamenco. Acesta a cântat alături de Chico & The Gypsies, formație fondată de Chico Bouchikhi, fost membru al Gipsy Kings. Petrecerea a fost găzduită de un cort aplasat pe domeniul unui restaurant interbelic de lângă Pădurea Băneasa, iar pe lista invitaților s-au aflat și președintele Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru. Șeful statului a venit cu un buchet de flori pentru miri. „Casă de piatră și familie”, le-a urat Nicușor Dan proaspeților căsătoriți. Vă oferim primele imagini de la nunta care a reușit să aducă, pentru câteva ore, la aceeași masă Finanțele României, Eurogrupul, Cotroceniul, Maramureșul, pe care îl cântă mireasa la serbările populare, Grecia și ritmurile spaniole marca Gipsy Kings. Lista invitaților a avut suficientă greutate politică pentru a semăna, pe alocuri, cu o ședință informală de guvern. Șeful statului, membri ai Executivului, lideri politici, reprezentanți ai administrației locale, dar și șefii ANAF și SIE s-au numărat printre cei prezenți- Florin Manole, Radu Miruță, Daniel Fenechiu, Stelian Bujduveanu, Vasile Blaga și Kelemen Hunor au fost printre figurile politice văzute la eveniment. Au lipsit însă două nume importante: Sorin Grindeanu și premierul interimar Ilie Bolojan.