Ce este un indice bursier și cum poți investi în el

Publicat la 13.09.2026, 13:11:10

Un indice bursier este un portofoliu teoretic format din mai multe acțiuni selectate după anumite criterii. Valoarea indicelui se modifică în funcție de evoluția companiilor incluse în componența sa.

Indicii sunt utilizați atât pentru analizarea piețelor, cât și ca reper pentru investitori. Mai mult, un investitor individual poate obține expunere la un indice fără să cumpere separat fiecare dintre acțiunile incluse în acesta.

Dacă ești la început de drum în investiții, probabil te-ai întrebat ce este un indice bursier și de ce este atât de des menționat atunci când se vorbește despre evoluția piețelor financiare. Pe scurt, un indice bursier este un indicator care urmărește evoluția unui grup de acțiuni și oferă o imagine asupra performanței unei anumite piețe sau categorii de companii.

Indicii nu sunt construiți toți în același mod. Unele dintre cele mai importante diferențe țin de criteriile de selecție și de modul în care este calculată ponderea fiecărei companii.

Astfel, atunci când auzi că „bursa americană a crescut”, o referință frecventă poate fi evoluția unor indici precum S&P 500 sau Dow Jones Industrial Average.

De exemplu, indicele american S&P 500 urmărește performanța unui grup larg de companii mari listate în Statele Unite. În România, BET este principalul indice al Bursei de Valori București și urmărește evoluția celor mai lichide companii românești eligibile pentru includerea în indice.

Un indice poate lua în calcul:

capitalizarea bursieră – companiile cu o valoare de piață mai mare pot avea o pondere mai mare;

prețul acțiunii – în cazul unor indici, prețul individual al acțiunii influențează ponderea;

criterii fundamentale – anumite strategii de indici pot selecta companii pe baza unor indicatori financiari;

lichiditatea – capacitatea acțiunilor de a fi tranzacționate poate fi un criteriu important.

Componența indicilor poate fi, de asemenea, revizuită periodic, astfel încât aceștia să reflecte mai bine piața pe care o urmăresc.

Exemple de indici bursieri

Există mii de indici la nivel global, fiecare având un obiectiv diferit.

S&P 500 este unul dintre cei mai urmăriți indici din lume și oferă expunere la companii mari din economia americană, din mai multe sectoare.

Dow Jones Industrial Average este un indice american cunoscut, alcătuit dintr-un număr mai restrâns de companii importante.

Nasdaq-100 urmărește companii mari listate pe Nasdaq, având o expunere semnificativă către sectorul tehnologic și companiile orientate spre creștere.

În Europa, investitorii urmăresc indici precum DAX, care reflectă evoluția unor companii importante listate în Germania, sau FTSE 100, care urmărește companii mari listate la Londra.

În România, BET este principalul indice al Bursei de Valori București și include companii reprezentative pentru piața locală.

De ce investesc oamenii în indici?

Unul dintre principalele avantaje ale investițiilor care urmăresc un indice este diversificarea.

În loc să investească într-o singură companie, un investitor poate obține expunere la un grup de companii printr-un singur instrument. Dacă una dintre companiile din portofoliu are rezultate slabe, impactul asupra întregii investiții poate fi mai mic decât în cazul deținerii unei singure acțiuni.

Investițiile indexate pot fi, de asemenea, mai simple pentru investitorii care nu vor să analizeze individual zeci sau sute de companii.

Cum poți investi într-un indice bursier?

Un indice bursier nu este, în sine, o acțiune pe care o poți cumpăra direct. Pentru a obține expunere la el, investitorii folosesc de regulă instrumente financiare care urmăresc performanța indicelui.

Cea mai cunoscută variantă este un ETF (Exchange-Traded Fund).

Un ETF este un fond tranzacționat la bursă care poate urmări un anumit indice. De exemplu, un ETF care urmărește S&P 500 încearcă să reproducă performanța indicelui prin deținerea acțiunilor din componența acestuia, conform metodologiei fondului.

Pentru un investitor individual, procesul poate fi relativ simplu:

Își deschide un cont la un broker care oferă acces la ETF-ul dorit. Depune fondurile pe care intenționează să le investească. Identifică ETF-ul care urmărește indicele ales. Verifică aspecte precum comisionul anual al fondului, moneda, metoda de replicare și regimul fiscal aplicabil. Cumpără unități ale ETF-ului prin platforma brokerului.

Este important de reținut că un ETF nu elimină riscul investiției. Dacă indicele urmărit scade, în mod normal și valoarea ETF-ului va scădea.

Un exemplu simplu

Să presupunem că un investitor vrea să investească în marile companii americane, dar nu dorește să aleagă individual fiecare companie.

În loc să cumpere separat acțiuni ale mai multor companii, acesta poate alege un ETF care urmărește S&P 500. Astfel, printr-o singură investiție, obține expunere la un portofoliu larg de companii.

Dacă indicele crește, valoarea investiției poate crește, minus costurile și eventualele diferențe de urmărire ale ETF-ului. Dacă indicele scade, investitorul suportă, de asemenea, scăderea.

Acesta este unul dintre motivele pentru care investițiile pasive și ETF-urile care urmăresc indici au devenit populare.

La ce trebuie să fii atent?

Înainte de a investi într-un ETF care urmărește un indice, este important să verifici mai multe aspecte.

Costurile pot influența randamentul pe termen lung. Uită-te la comisionul anual al fondului, dar și la eventualele costuri percepute de broker.

Componența indicelui este la fel de importantă. Un indice poate fi concentrat într-un anumit sector sau într-o anumită țară, ceea ce înseamnă că nu orice indice oferă același nivel de diversificare.

De asemenea, trebuie luate în calcul riscul valutar, fiscalitatea și metoda prin care ETF-ul reproduce indicele.

Nu în ultimul rând, performanțele anterioare ale unui indice nu garantează rezultatele viitoare.

Indice bursier sau acțiuni individuale?

Investiția într-un indice poate fi o soluție pentru cei care preferă o abordare mai simplă și diversificată. Alegerea unor acțiuni individuale oferă, în schimb, posibilitatea unor randamente diferite față de piață, dar presupune și mai multă analiză și un risc specific mai mare.

Pentru mulți investitori, întrebarea nu este neapărat „indice sau acțiuni?”, ci cum pot combina cele două abordări în funcție de obiectivele personale.

Concluzie

Acum că ai aflat ce este un indice bursier, este mai ușor să înțelegi de ce indicii sunt atât de importanți pentru investitori. Ei oferă o modalitate de a măsura evoluția unei piețe și pot constitui baza unei strategii de investiții diversificate.

Pentru investitorul individual, una dintre cele mai accesibile metode de a obține expunere la un indice este prin intermediul unui ETF. Înainte de a investi, însă, este important să înțelegi ce urmărește indicele, ce companii conține, care sunt costurile și ce riscuri implică investiția.

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