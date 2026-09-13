Ai Revolut? S-ar putea să ai o mare problemă. Datele unor clienți au ajuns la infractori

Publicat la 13.09.2026, 14:06:51

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Clienții Revolut ar putea avea motive serioase de îngrijorare după ce compania a dezvăluit că a transmis unor terți neautorizați informații despre un număr limitat de utilizatori. Infractorii au pretins că reprezintă o agenție guvernamentală și au folosit un domeniu de e-mail legitim al instituției pentru a trimite solicitări frauduloase de informații. Datele transmise ar fi inclus informații personale și copii ale unor documente de identitate. În unele cazuri, printre datele expuse s-ar putea afla selfie-uri folosite pentru verificare, extrase de cont și istoricul tranzacțiilor, inclusiv tranzacții cu criptomonede. Ce date ale clienților au ajuns la terți Potrivit notificării transmise de Revolut clienților afectați, informațiile expuse ar fi inclus date de identificare și de contact precum data nașterii, adresa poștală și adresa de e-mail, precum și numerele de telefon. În plus, au fost transmise copii ale unor documente de identitate, inclusiv pașapoarte și permise de conducere.

Compania avertizează că, în funcție de client, informațiile ar fi putut include și fotografii de tip selfie utilizate pentru verificarea identității, extrase de cont și istoricul tranzacțiilor. ZachXBT, cercetător cunoscut pentru investigațiile sale în domeniul securității criptomonedelor, a publicat informații despre notificarea trimisă de Revolut. Potrivit acestuia, incidentul pare să fi vizat în special utilizatori cu averi mari, iar printre informațiile expuse s-ar fi aflat și date despre tranzacții cu Bitcoin. Cum au fost păcăliți cei de la Revolut Incidentul nu a fost provocat de o spargere a sistemelor informatice ale Revolut. Compania susține că a fost victima unei tentative sofisticate de fraudă prin uzurpare de identitate. Infractorii au folosit un domeniu de e-mail legitim al unei agenții guvernamentale și au transmis solicitări frauduloase de informații către Revolut. Astfel, cererile au părut suficient de credibile pentru a determina compania să furnizeze anumite date despre clienți.

„Revolut a identificat recent o tentativă sofisticată de fraudă prin uzurpare de identitate externă, în cadrul căreia o parte terță neautorizată a utilizat un domeniu de e-mail legitim al unei agenții guvernamentale pentru a transmite solicitări frauduloase de informații”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei. Revolut nu a dezvăluit numele agenției guvernamentale al cărei domeniu de e-mail a fost folosit și nici nu a precizat dacă incidentul este limitat la o anumită țară. Câți clienți sunt afectați? Compania spune că numărul persoanelor afectate este „limitat”, însă nu a comunicat cifra exactă. Revolut susține că persoanele vizate au fost contactate direct și că adresa de e-mail folosită în solicitările frauduloase a fost blocată imediat după identificarea incidentului. De asemenea, compania afirmă că a notificat agenția guvernamentală al cărei domeniu a fost folosit, autoritățile de aplicare a legii și organismele de reglementare relevante. Un element important este că Revolut susține că sistemele sale informatice și fondurile clienților nu au fost afectate. Revolut are milioane de clienți în România Incidentul este cu atât mai important pentru România cu cât țara noastră reprezintă una dintre principalele piețe ale Revolut. Grupul a încheiat anul 2025 cu un profit net record de 1,7 miliarde de dolari la nivel global, în creștere cu aproximativ două treimi față de anul precedent. În România, numărul clienților retail a crescut cu 12% în 2025, ajungând la 4,8 milioane. România este a treia piață a grupului după numărul de clienți, după Marea Britanie și Franța. Compania și-a propus să își consolideze în acest an poziția pe piața românească și să devină principala bancă pentru clienții săi, extinzând în același timp oferta destinată companiilor. La nivel global, Revolut are peste 80 de milioane de clienți și operează ca bancă în peste 30 de țări. Nu înseamnă că banii din conturi sunt în pericol Deși informațiile expuse pot fi sensibile și pot crea riscuri de fraudă sau furt de identitate, incidentul descris de Revolut nu înseamnă că atacatorii au acces la conturile sau banii clienților. Compania afirmă explicit că fondurile și sistemele sale nu au fost afectate. Riscul principal ține de folosirea datelor personale și financiare ajunse la terți pentru tentative ulterioare de fraudă, inginerie socială sau alte atacuri. Pentru clienții contactați de Revolut, mesajul companiei trebuie tratat cu atenție, iar orice solicitare ulterioară privind parole, coduri de acces, transferuri de bani sau alte informații confidențiale trebuie verificată separat. Incidentul arată și o vulnerabilitate diferită de clasica spargere informatică: chiar și atunci când sistemele unei bănci nu sunt compromise, o solicitare aparent oficială, venită de pe un domeniu legitim, poate deveni o problemă majoră dacă este frauduloasă.