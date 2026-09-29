Rod Stewart se pregătește să spună adio marilor turnee. Starul anunță „The Final Encore”

Publicat la 29.09.2026, 19:30:00

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Rod Stewart, unul dintre cei mai cunoscuți artiști britanici din toate timpurile, se pregătește să spună adio marilor turnee. La 81 de ani, starul anunță „The Final Encore”, un ultim turneu care va începe în aprilie 2027 și va traversa Marea Britanie și Europa. Rod Stewart trage cortina peste una dintre cele mai lungi cariere live din muzica mondială. Artistul britanic a anunțat că „The Final Encore”, programat pentru 2027, va fi ultimul său mare turneu. Nu este însă un adio definitiv de la muzică. Stewart spune că se retrage din turneele ample și epuizante, dar nu exclude concerte ocazionale și nici noi proiecte muzicale. Turneul va începe în aprilie 2027, la Dublin, va continua în Marea Britanie și în mai multe orașe europene și se va încheia în iulie, la Hanovra, în Germania.

„A sosit momentul să îmi iau rămas-bun de la viața pe drumuri” „După mai bine de șase decenii, Turneul Final va fi cu siguranță ultimul meu turneu”, a transmis Rod Stewart. Artistul spune că muzica i-a oferit o viață pe care nu și-ar fi imaginat-o atunci când a început să cânte. „Cânt muzica pe care o iubesc de la vârsta de 19 ani și am avut privilegiul să o duc în întreaga lume”, a declarat Stewart, mulțumindu-le fanilor care i-au însoțit cariera de-a lungul deceniilor. În ciuda retragerii din turnee, britanicul nu intenționează să lase muzica în urmă. El ar putea continua să lanseze piese și să susțină spectacole punctuale, inclusiv proiecte la care lucrează împreună cu fostul său coleg de la Faces, Ronnie Wood. 60 de ani pe scenă și o avere de 300 de milioane de dolari Rod Stewart este estimat în prezent la o avere de aproximativ 300 de milioane de dolari, potrivit Celebrity Net Worth. Estimarea include proprietățile sale și tranzacția prin care artistul și-a vândut catalogul muzical pentru aproximativ 100 de milioane de dolari, în 2024. Stewart este unul dintre cei mai bine vânduți artiști din istoria muzicii, cu peste 250 de milioane de albume vândute la nivel mondial, potrivit aceleiași surse. Are, de asemenea, zece albume ajunse pe primul loc în topuri și a avut piese care au ocupat prima poziție în clasamente în șase decenii consecutive. Cariera lui Stewart a început cu mult înainte de a deveni superstarul cunoscut astăzi. Artistul a început să cânte și să meargă în turnee încă din adolescență. La începutul anilor ’60, a plecat în Europa alături de cântărețul folk Wizz Jones, având cu el doar o armonică. Aventura nu a fost însă una lipsită de probleme: Stewart a fost chiar expulzat din Spania pentru vagabondaj.

Au urmat colaborări cu mai multe formații, printre care Jimmy Powell & the Five Dimensions, Steampacket și Shotgun Express, apoi Jeff Beck Group și Faces. Cariera solo a prins cu adevărat viteză la sfârșitul anilor ’60, iar în 1971 albumul „Every Picture Tells a Story” a ajuns pe primul loc în topuri. De atunci, Rod Stewart a construit una dintre cele mai longevive cariere din muzica britanică. Cel mai recent album al său, „Swing Fever”, realizat împreună cu Jools Holland, a ajuns și el pe primul loc în Marea Britanie, în 2024. Problemele de sănătate au grăbit retragerea În ultimii ani, Stewart a fost nevoit să își anuleze sau să își reprogrameze mai multe concerte din cauza unor probleme de sănătate. În vara lui 2026, artistul a trecut printr-o procedură cardiacă în urma căreia i-a fost montat un stent coronarian. Ulterior, a anulat mai multe concerte din turneul american „One Last Time”. Anterior, în 2025, a avut probleme cu gripa, COVID-19 și o infecție streptococică, dar și-a continuat programul de concerte. A susținut inclusiv spectacolul de la Glastonbury, în ciuda problemelor de sănătate care ridicaseră semne de întrebare înaintea apariției sale. Rod Stewart, programul complet al turneului „The Final Encore” 23 aprilie – 3Arena, Dublin, Irlanda

27 aprilie – SSE Arena, Belfast, Marea Britanie

29 aprilie – OVO Hydro, Glasgow, Marea Britanie

4 mai – Utilita Arena, Birmingham, Marea Britanie

6 mai – Co-op Live, Manchester, Marea Britanie

11 mai – The O2, Londra, Marea Britanie Turneul european 28 mai – Ziggo Dome, Amsterdam, Olanda

29 mai – AFAS Dome, Anvers, Belgia

1 iunie – Uber Arena, Berlin, Germania

3 iunie – PSD Bank Dome, Düsseldorf, Germania

6 iunie – Royal Arena, Copenhaga, Danemarca

9 iunie – Veikkaus Arena, Helsinki, Finlanda

11 iunie – Dalhalla, Rättvik, Suedia

13 iunie – Sverresborg, Trondheim, Norvegia

15 iunie – Plenen, Bergen, Norvegia

18 iunie – Sportsarena, Budapesta, Ungaria

20 iunie – Olympiahalle, München, Germania

22 iunie – Pula Arena, Pula, Croația

24 iunie – O2 Arena, Praga, Republica Cehă

20 iulie – Tauron Arena, Cracovia, Polonia

24 iulie – ZAG Arena, Hanovra, Germania

Ultima oară, românii l-au văzut pe Rod Stewart în concert pe 23 septembrie 2018, când artistul a cântat în Piața Constituției din București, în cadrul evenimentelor dedicate Zilelor Bucureștiului. Concertul a fost organizat de Primăria Capitalei, prin creart, iar accesul publicului a fost gratuit. A fost un moment important pentru publicul român, pentru că Stewart revenea în România după 23 de ani. https://www.facebook.com/reel/3881637045312866





