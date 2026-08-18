Bursa a reintrat timid pe creștere. O veste bună pentru investitori

Publicat la 18.08.2026, 18:01:50

Bursa de Valori București (BVB) a reintrat pe creștere marți, 18 august. Saltul nu este foarte mare, ba chiar timid, însă este o veste bună pentru investitori după câteva zile de incertitudini și pierderi. Indicele principal al bursei de la București, BET, închide ziua la 36.243,78 de puncte, în urcare cu 0,73%. Și ceilalți indici constituenți sunt pe plus azi.