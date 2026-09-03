Casa Albă acordă o concesiune pe 100 de ani pentru petrolul Venezuelei. Afacerea de 100 de miliarde de dolari

Publicat la 03.09.2026, 16:22:18

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O companie privată condusă de omul de afaceri venezuelean Alejandro Betancourt va primi drepturi de exploatare pentru un secol asupra a 17 câmpuri petroliere din Venezuela, într-un acord susținut de administrația Donald Trump. Casa Albă spune că investiția ar putea relansa industria petrolieră venezueleană, însă înțelegerea ridică deja întrebări privind influența SUA asupra resurselor țării. Casa Albă a confirmat acordarea unei concesiuni pe 100 de ani companiei North American Blue Energy Partners pentru exploatarea unei importante părți din petrolul venezuelean. Acordul, încheiat între administrația președintelui american Donald Trump și guvernul interimar de la Caracas, condus de Delcy Rodriguez, oferă companiei drepturi de exploatare asupra a 17 câmpuri petroliere. Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile americane, zăcămintele vizate ar conține aproximativ 65 de miliarde de barili de țiței, ceea ce reprezintă aproape o cincime din rezervele de petrol ale Venezuelei.

Concesiune pentru următorii 100 de ani Dimensiunea acordului este colosală. NABEP ar urma să dețină drepturi asupra exploatării câmpurilor petroliere timp de un secol, în timp ce administrația americană va păstra o influență semnificativă asupra companiei. Casa Albă susține că Departamentul american al Apărării va deține 35% din compania-mamă a NABEP, iar guvernul SUA va avea inclusiv drept de veto asupra numirilor în consiliul de administrație. În același timp, Departamentul de Stat va avea dreptul să cumpere, la prețul de producție, 20% din petrolul extras, pentru alimentarea rezervelor strategice ale Statelor Unite. Practic, acordul pune la aceeași masă interesele unei companii private, ale guvernului venezuelean și ale administrației americane, într-un sector considerat strategic pentru economia mondială. NABEP vrea să treacă de un milion de barili pe zi

Compania North American Blue Energy Partners este condusă de omul de afaceri venezuelean Alejandro Betancourt și susține că este a doua cea mai mare producătoare de petrol din Venezuela. În prezent, NABEP declară o producție de peste 200.000 de barili de petrol pe zi, însă obiectivul anunțat în urma noului acord este mult mai ambițios: compania vrea să ajungă la o producție de peste un milion de barili pe zi. Pentru a atinge această țintă, compania ar urma să investească aproximativ 100 de miliarde de dolari în refacerea infrastructurii petroliere venezuelene, grav afectată în ultimii ani. Casa Albă estimează, de asemenea, că autoritățile venezuelene vor încasa aproximativ 200 de miliarde de dolari din taxe în următorii 25 de ani. Alejandro Betancourt, un om de afaceri controversat Însă acordul vine însă și cu o doză serioasă de controverse. Alejandro Betancourt a fost investigat în Spania, Elveția și Statele Unite în dosare privind presupuse fapte de spălare de bani și fraudă fiscală asociate unor operațiuni legate de compania petrolieră de stat venezueleană Pdvsa. Betancourt a respins acuzațiile. În aceste condiții, faptul că un om de afaceri cu un trecut controversat ajunge să conducă o companie care primește acces pe termen extrem de lung la unele dintre cele mai importante resurse petroliere ale Venezuelei este deja urmărit cu atenție. Trump promite petrol mai mult și benzină mai ieftină Administrația Trump prezintă acordul drept unul „istoric” și susține că relansarea producției petroliere din Venezuela ar putea avea efecte directe asupra pieței americane.