Cât te costă să fii vecin cu Regele Charles la Viscri. Nu e deloc ieftin!

Să locuiești în Viscri, unul dintre cele mai cunoscute sate săsești din Transilvania și locul care a devenit celebru inclusiv datorită legăturii Regelui Charles al III-lea cu zona, nu mai este de mult o experiență rezervată turiștilor. Pentru cei care vor să cumpere o proprietate aici, prețurile pot ajunge la nivelul celor întâlnite în zone rezidențiale exclusiviste.
Un exemplu este o casă săsească autentică, restaurată, scoasă la vânzare pentru 490.000 de euro. Proprietatea are un teren generos de 2.466 de metri pătrați și beneficiază de un element rar pentru o proprietate rurală: un pârâu care mărginește terenul.
Casa principală are o suprafață construită de 320 de metri pătrați, la care se adaugă o anexă de 168 de metri pătrați. Proprietatea păstrează arhitectura tradițională a satului și a fost restaurată cu respect pentru specificul caselor săsești.
Interiorul este amenajat într-un stil care păstrează atmosfera locului. Casa are șase camere, patru băi și o bucătărie, iar mobilierul din lemn pictat completează caracterul tradițional al proprietății.
490.000 de euro pentru o casă, un teren și o bucată de Transilvanie
La prima vedere, suma de 490.000 de euro poate părea surprinzătoare pentru o proprietate aflată într-un sat. Însă în cazul Viscri, cumpărătorul nu plătește doar suprafața construită sau terenul.
Satul a devenit una dintre cele mai cunoscute destinații rurale din România, iar legătura cu Regele Charles a contribuit decisiv la notorietatea internațională a zonei. Arhitectura săsească, peisajul, patrimoniul construit și turismul au transformat proprietățile autentice din Viscri într-o categorie aparte pe piața imobiliară.
În acest context, o casă tradițională restaurată, cu suprafață mare și teren de peste 2.400 de metri pătrați, poate deveni atât o proprietate de vacanță, cât și o investiție într-o zonă turistică premium.
Iar pentru cine vrea să fie „vecin cu Regele Charles”, aceasta este una dintre puținele situații în care banii nu cumpără doar metri pătrați, ci și o adresă într-unul dintre cele mai cunoscute sate tradiționale din România.
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