Cât te costă să fii vecin cu Regele Charles la Viscri. Nu e deloc ieftin!

Publicat la 18.08.2026, 17:06:52

Să locuiești în Viscri, unul dintre cele mai cunoscute sate săsești din Transilvania și locul care a devenit celebru inclusiv datorită legăturii Regelui Charles al III-lea cu zona, nu mai este de mult o experiență rezervată turiștilor. Pentru cei care vor să cumpere o proprietate aici, prețurile pot ajunge la nivelul celor întâlnite în zone rezidențiale exclusiviste.

Un exemplu este o casă săsească autentică, restaurată, scoasă la vânzare pentru 490.000 de euro. Proprietatea are un teren generos de 2.466 de metri pătrați și beneficiază de un element rar pentru o proprietate rurală: un pârâu care mărginește terenul.

Casa principală are o suprafață construită de 320 de metri pătrați, la care se adaugă o anexă de 168 de metri pătrați. Proprietatea păstrează arhitectura tradițională a satului și a fost restaurată cu respect pentru specificul caselor săsești.

Interiorul este amenajat într-un stil care păstrează atmosfera locului. Casa are șase camere, patru băi și o bucătărie, iar mobilierul din lemn pictat completează caracterul tradițional al proprietății.