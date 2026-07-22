Publicat la 22.07.2026, 16:48:33

Intrarea Societății de Transport București (STB) în procedură de insolvență a stârnit îngrijorare în rândul bucureștenilor, însă autoritățile susțin că transportul public nu va fi afectat. Potrivit Primăriei Capitalei, măsura nu înseamnă faliment și nu presupune oprirea circulației autobuzelor, tramvaielor sau troleibuzelor, ci reprezintă un mecanism legal prin care compania încearcă să își reorganizeze activitatea și să își reducă povara financiară.

Consiliul General al Municipiului București a aprobat declanșarea procedurii de insolvență la propunerea primarului general, Ciprian Ciucu, în contextul în care STB a acumulat datorii de aproximativ 3 miliarde de lei.

Transportul public va continua să funcționeze normal

Pentru cei peste un milion de călători care folosesc zilnic mijloacele de transport în comun, mesajul transmis de Primăria Capitalei este unul clar: autobuzele, tramvaiele și troleibuzele vor circula în continuare după programul obișnuit.

Autoritățile dau asigurări că insolvența nu va duce la reducerea flotei aflate în exploatare și nici la suspendarea unor linii de transport.

„Unul dintre principalele obiective ale solicitării insolvenței STB îl reprezintă chiar asigurarea continuității serviciului public de transport – obligație legală, de altfel, pentru autoritățile locale”, a declarat primarul general, Ciprian Ciucu.

Cu alte cuvinte, pentru călători nu ar trebui să existe schimbări imediate în ceea ce privește frecvența curselor sau disponibilitatea mijloacelor de transport.

Ce înseamnă, de fapt, insolvența STB

Spre deosebire de faliment, insolvența este o procedură prin care o companie aflată în dificultate financiară primește protecție împotriva creditorilor și încearcă să se reorganizeze.

După deschiderea procedurii, instanța va desemna un administrator judiciar, care va întocmi un plan de reorganizare. Acesta va trebui aprobat de creditori și va cuprinde măsuri de reducere a cheltuielilor, restructurare și eșalonare a datoriilor, cu scopul evitării falimentului.

Conturile nu vor mai putea fi blocate

Unul dintre cele mai importante efecte ale insolvenței este că STB nu va mai putea avea conturile blocate prin popriri, iar penalitățile pentru datoriile existente nu vor mai continua să se acumuleze.

Acest lucru oferă companiei o gură de oxigen financiar și îi permite să își desfășoare activitatea fără riscul ca plățile curente să fie paralizate de executările silite.

Potrivit Primăriei Capitalei, procedura:

oprește acumularea penalităților;

suspendă executările silite și poprirea conturilor;

permite reorganizarea plății datoriilor;

oferă protecție juridică pe durata reorganizării.

De unde vin datoriile de 3 miliarde de lei

Situația financiară a STB este una dintre cele mai dificile din ultimii ani.

Din totalul datoriilor, aproximativ 1,7 miliarde de lei reprezintă obligații fiscale către ANAF aferente salariilor angajaților, iar penalitățile acumulate au ajuns la aproximativ 402 milioane de lei.

Fără deschiderea procedurii de insolvență, aceste penalități ar fi continuat să crească, agravând și mai mult situația financiară a societății.

Salariile și combustibilul vor fi plătite în continuare

Primăria Capitalei afirmă că subvenția acordată STB va continua să acopere cheltuielile esențiale pentru funcționarea transportului public.

Printre acestea se numără:

plata salariilor angajaților;

achiziția de combustibil și energie;

cumpărarea pieselor de schimb;

întreținerea și repararea vehiculelor.

În paralel, pentru plata creanțelor către creditori va fi deschis un cont escrow, în care societatea va vira lunar sumele prevăzute în planul de reorganizare.

Vor exista modificări ale traseelor

Deși circulația nu va fi afectată imediat, reorganizarea STB va aduce modificări în rețeaua de transport.

Primarul Ciprian Ciucu a anunțat că unul dintre obiectivele planului este eliminarea suprapunerilor dintre liniile STB și traseele metroului, astfel încât compania să reducă din costurile de operare.

Edilul a precizat însă că liniile de tramvai nu vor fi desființate, mai ales în condițiile în care Primăria continuă investițiile în infrastructura de transport electric.

Ce înseamnă insolvența pentru bucureșteni

Pe termen scurt, efectele asupra călătorilor ar trebui să fie minime. Transportul public va continua să funcționeze, biletele și abonamentele rămân valabile, iar salariile angajaților și cheltuielile curente vor fi acoperite din subvenția municipalității.

Pe termen mediu însă, reorganizarea STB ar putea aduce modificări ale traseelor, reducerea unor suprapuneri și o eficientizare a rețelei de transport, în încercarea de a transforma compania într-un operator sustenabil financiar.

Succesul procedurii va depinde de planul de reorganizare care urmează să fie elaborat de administratorul judiciar și aprobat de creditori, precum și de capacitatea STB și a Primăriei Capitalei de a reduce pierderile și de a controla costurile fără afectarea serviciului public de transport.