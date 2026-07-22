Publicat la 22.07.2026, 13:18:38

Zona europeană, în pragul unui record istoric, fără precedent. Un model meteorologic folosit la nivel internațional indică faptul că, la sfârșitul lunii iulie, temperaturile din Spania și Portugalia ar putea urca până la pragul incredibil de 50 de grade Celsius. O valoare care, dacă va fi confirmată, ar doborî toate recordurile de căldură înregistrate vreodată pe continent.

Potrivit unei analize publicate de Daily Mirror, simulările modelului GFS arată că marți, 28 iulie, sudul Portugaliei ar putea înregistra maxime apropiate de 50°C. Chiar și zonele de coastă, preferate de turiști în sezonul estival, ar putea depăși 45°C, în timp ce regiunile din interiorul țării ar putea ajunge la 48-50°C.

Spania și Franța, următoarele pe lista valului de foc. Recordul de 48,8°C (Sicilia, 2021) ar putea fi depășit

Scenariul meteorologic indică temperaturi extreme și în sud-vestul Spaniei. În apropierea orașului Sevilla, termometrele ar putea indica până la 49°C, peste actualul record național.

Valul de căldură nu s-ar opri însă aici. Câteva zile mai târziu, masa de aer fierbinte ar putea avansa spre Franța. Pentru 31 iulie, proiecțiile arată temperaturi de până la 47°C în sudul și sud-vestul țării, inclusiv în apropierea orașului Bordeaux. Dacă aceste valori se vor confirma, și Franța și-ar putea depăși recordul absolut de temperatură.

În prezent, cea mai ridicată temperatură confirmată oficial în Europa este de 48,8°C, măsurată în august 2021 în Sicilia. Recordul a fost validat ulterior de Organizația Meteorologică Mondială, după verificări complexe ale echipamentelor și condițiilor de măsurare. Simulările pentru finalul lunii iulie sugerează însă că acest prag ar putea fi depășit pentru prima dată.

Europa se încălzește mai repede decât restul lumii

Potrivit profesorului și cercetătorului Bill McGuire (expert în riscuri climatice și geofizice la University College London), Europa este unul dintre continentele care se încălzesc cel mai rapid, iar valurile de căldură devin din ce în ce mai lungi, mai intense și mai greu de gestionat.

Incendiile fac deja ravagii Scenariile apar într-un moment în care Spania și Franța se confruntă deja cu incendii de vegetație devastatoare. În ultimele săptămâni, zeci de mii de hectare au fost mistuite de flăcări, iar sute de persoane au fost evacuate. Un incendiu produs recent în sudul țării s-a soldat și cu victime, alimentând temerile că temperaturile extreme ar putea agrava și mai mult situația.

Meteorologii subliniază că valorile prezentate provin dintr-o simulare a modelului GFS, nu dintr-o prognoză oficială confirmată. Modelele numerice sunt actualizate permanent, iar intensitatea și extinderea valului de căldură se pot modifica în zilele următoare.

Chiar și așa, scenariul readuce în prim-plan avertismentele privind intensificarea fenomenelor meteo extreme și faptul că recordurile istorice de temperatură ar putea deveni din ce în ce mai vulnerabile în anii care urmează.