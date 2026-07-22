Publicat la 22.07.2026, 11:08:25

România s-ar putea confrunta cu probleme în aprovizionarea cu țiței dacă suspendarea transporturilor de petrol din Kazahstan prin Marea Neagră se prelungește. Kazahstanul a decis oprirea pompării petrolului către terminalul Consorțiului Conductei Caspice (CPC) din Novorossiisk, după o serie de atacuri asupra petrolierelor din zonă, iar efectele pot ajunge rapid și în rafinăriile românești, care depind în mare măsură de țițeiul kazah.

Potrivit Bloomberg, companiile petroliere evită în prezent să mai trimită nave la terminalul CPC, din cauza riscurilor de securitate. Dacă blocajul se va menține până la sfârșitul săptămânii, Kazahstanul ar putea fi obligat chiar să reducă producția de petrol.

România depinde de petrolul kazah

Impactul potențial asupra României este semnificativ. Țara consumă anual aproximativ 10 milioane de tone de țiței, însă producția internă acoperă doar circa 2,9 milioane de tone. Aproape 70% din necesar este asigurat din importuri, iar peste 80% din petrolul importat provine din Kazahstan.

Acest țiței este materia primă esențială pentru cele mai importante rafinării din România, Petromidia și Petrobrazi.

Petrolul destinat rafinăriei Petromidia este descărcat în portul Midia, operat de Rompetrol, în timp ce alte cantități sosesc prin Portul Constanța. Deși ajunge la Marea Neagră prin conducte care traversează teritoriul Rusiei până la terminalul Novorossiisk, petrolul este certificat drept origine kazahă și nu este supus sancțiunilor impuse exporturilor rusești.

Ruta prin Novorossiisk este vitală

Aproximativ 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului sunt transportate prin sistemul CPC, care leagă marile câmpuri petroliere din Kazahstan de terminalul maritim de lângă Novorossiisk.

În 2024, prin această infrastructură au fost transportate 63 de milioane de tone de petrol, dintre care 55 de milioane de tone au provenit din Kazahstan. Țara produce în prezent aproximativ 1,8-1,9 milioane de barili de petrol pe zi și ocupă locul 12 în clasamentul mondial al producătorilor.

Orice întrerupere a acestei rute afectează direct capacitatea Kazahstanului de a-și exporta producția și pune presiune asupra pieței europene de aprovizionare.

Atacurile asupra petrolierelor au blocat transporturile

Suspendarea livrărilor vine după o serie de incidente produse în apropierea terminalului CPC.

Vineri, petrolierul Nordic Zenith a fost lovit de două drone și a luat foc în timp ce se apropia de terminal. În zilele următoare au fost atacate și petrolierele Asia, Nissos Ios și Nelsa, incidente care au determinat armatorii să evite zona.

Ministerul de Externe al Kazahstanului a condamnat atacurile și le-a calificat drept acțiuni care afectează grav comerțul internațional și securitatea energetică.

„Aceste acțiuni sunt acte deliberate care urmăresc destabilizarea comerțului internațional legitim și a piețelor energetice mondiale și subminează siguranța lanțurilor globale de transport și logistică”, au transmis autoritățile de la Astana.

Kazahstanul a anunțat că intenționează să solicite despăgubiri în conformitate cu dreptul internațional.

Ucraina respinge acuzațiile

Deși atacurile au avut loc într-o zonă afectată de războiul din Marea Neagră, Ucraina a negat orice implicare.

Ambasadorul ucrainean în Kazahstan, Viktor Maiko, a declarat că nu există dovezi care să indice responsabilitatea Kievului și a cerut evitarea „acuzațiilor pripite și nefondate”.

Ce efecte poate avea asupra României

În acest moment nu există informații că rafinăriile românești ar fi rămas fără aprovizionare, însă o întrerupere prelungită a exporturilor kazahe ar putea obliga importatorii să caute surse alternative, precum Azerbaidjanul sau Irakul, la costuri mai ridicate.

O astfel de situație ar putea pune presiune asupra costurilor de rafinare și, implicit, asupra pieței carburanților, într-un moment în care prețurile benzinei și motorinei au început deja să crească în România.

Dacă blocajul exporturilor prin terminalul CPC va continua, impactul nu se va limita la Kazahstan. România, unul dintre cei mai dependenți importatori europeni de țiței kazah, se numără printre statele care ar putea resimți cel mai rapid efectele unei perturbări prelungite a livrărilor prin Marea Neagră.