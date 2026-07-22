Publicat la 22.07.2026, 09:13:23

Șoferii români plătesc din nou mai mult pentru alimentarea mașinilor. OMV Petrom, liderul pieței de carburanți, a majorat miercuri prețurile la benzină și motorină cu câte 15 bani pe litru, o mișcare care, de regulă, este urmată în scurt timp și de ceilalți mari distribuitori.

Noua rundă de scumpiri vine într-un moment paradoxal pentru piața energetică românească. La doar o zi după ce autoritățile au anunțat finalizarea instalării platformei offshore Neptun Deep – proiect care ar urma să transforme România în cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană – prețurile la pompă continuă să crească, iar șoferii resimt imediat impactul.

Benzina se apropie de pragul de 9 lei pe litru

În stațiile Petrom, litrul de benzină standard costă acum 8,87 lei, față de 8,72 lei la începutul săptămânii. În rețeaua OMV, același carburant a ajuns la 8,93 lei pe litru, foarte aproape de pragul psihologic de 9 lei.

Ceilalți mari distribuitori nu au modificat încă prețurile la benzină. Rompetrol și MOL au rămas la 8,78 lei pe litru, Lukoil vinde benzina cu 8,77 lei, iar Socar continuă să ofere cele mai mici prețuri din piață, între 8,69 și 8,74 lei pe litru.

Motorina urcă până la 9,70 lei

Și motorina s-a scumpit cu 15 bani în rețeaua OMV Petrom. La Petrom, litrul costă acum 9,64 lei, iar la OMV și Rompetrol a ajuns la 9,70 lei.

MOL și Lukoil au păstrat prețul de 9,65 lei pe litru, în timp ce Socar rămâne cea mai ieftină opțiune, cu prețuri cuprinse între 9,54 și 9,59 lei.

Pentru un rezervor de 50 de litri, majorarea operată de OMV Petrom înseamnă un cost suplimentar de aproximativ 7,5 lei față de începutul săptămânii.

Liderul pieței dă tonul scumpirilor

Evoluția prețurilor din România este influențată în mod tradițional de deciziile OMV Petrom, compania cu cea mai mare cotă de piață. În multe situații, după modificările operate de liderul pieței, celelalte lanțuri de benzinării își aliniază prețurile în decurs de câteva zile.

Dacă acest tipar se va repeta, actualele diferențe dintre distribuitori s-ar putea reduce rapid, iar prețurile afișate în prezent de Petrom și OMV ar putea deveni noul reper al pieței.

Presiunea rămâne asupra transportului și inflației

Scumpirea carburanților are efecte care depășesc costurile suportate de șoferi. Transportatorii, firmele de distribuție și sectorul agricol sunt printre primii afectați de majorarea prețurilor la combustibili, iar costurile suplimentare ajung, de regulă, să fie transferate în prețurile bunurilor și serviciilor.

În acest context, piața urmărește dacă noile producții de gaze și investițiile majore din sectorul energetic vor reuși, în anii următori, să consolideze securitatea energetică a României. Deocamdată însă, pentru consumatorii care ajung la pompă, tendința rămâne una clară: alimentarea devine din nou mai scumpă.