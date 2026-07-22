Publicat la 22.07.2026, 11:37:20

Majoritatea managerilor de flotă știu cu exactitate cât a costat motorina luna trecută. Puțini știu, însă, câți litri au dispărut în curse neautorizate, câte ore au stat vehiculele cu motorul pornit în parcare sau care dintre mașini consumă cu 15–20% mai mult decât ar trebui. Și aproape nimeni nu are o imagine clară, în timp real, asupra deviațiilor de rută, a timpilor morți sau a costurilor ascunse care erodează marja de profit zi de zi.

Aceasta nu este o problemă de disciplină. Este o problemă de vizibilitate.

Costul ignoranței în transportul rutier

Studiile europene de specialitate estimează că o flotă de camioane nemonitorizată înregistrează pierderi care pot ajunge până la 15–20% din costurile totale de operare - combustibil irosit, ore suplimentare nefundamentate, daune la vehicule nedeclarate la timp, amenzi pentru neconformitate.

Pentru o companie cu o flotă de 20 de vehicule și costuri lunare de operare de 150.000 de lei, asta înseamnă 22.500–30.000 de lei irosiți în fiecare lună - bani care nu apar pe nicio factură, dar care erodează marja de profit în tăcere.

Problema nu este că managerii nu vor să controleze. Problema este că nu au vizibilitate în timp real asupra a ceea ce se întâmplă în flotă.

Ce schimbă monitorizarea GPS în ecuația financiară

Companiile care implementează o soluție completă de monitorizare GPS raportează constant aceleași categorii de economii:

Combustibil - cea mai vizibilă linie de economie. Monitorizarea comportamentului la volan (frânare bruscă, accelerare agresivă, mers în gol) reduce consumul cu 10–20%. La o flotă de 20 de camioane cu un consum lunar de 60.000 de litri, o reducere de 15% înseamnă 9.000 de litri economisiți lunar - la prețul actual, aproximativ 54.000 de lei în plus la buget în fiecare lună.

Ore suplimentare și productivitate. Rapoartele de activitate în timp real elimină deconturile nejustificate și cresc productivitatea echipei. Companiile raportează reduceri de 8 - 12% ale costurilor cu forța de muncă din flotă.

Mentenanță preventivă. Alertele automate de service bazate pe kilometri parcurși sau ore de funcționare reduc avariile neplanificate cu până la 30%, evitând imobilizări costisitoare și reparații de urgență.

Daune și responsabilitate. Înregistrarea continuă a traseului și a comportamentului la volan rezolvă în câteva minute disputele cu șoferii sau cu terți în caz de accident - fără expertize costisitoare și procese lungi.

De ce contează să alegi platforma potrivită

Nu toate soluțiile GPS sunt egale. Diferența dintre un simplu localizator și o platformă completă de fleet management este diferența dintre a ști unde sunt vehiculele tale și a ști ce se întâmplă cu ele.

MoziMap este platforma românească de monitorizare GPS și management al flotei care acoperă întregul ciclu operațional - de la localizare în timp real și rapoarte de traseu, la administrarea automată a RCA, ITP și reviziilor, tahograf inteligent integrat, RO e-Transport conectat direct la ANAF și gestionarea cheltuielilor de flotă.

Spre deosebire de soluțiile care oferă doar GPS, MoziMap elimină sarcinile administrative care consumă zilnic ore din timpul managerilor de flotă: nu mai cauți când expiră polița unui vehicul, nu mai trimiți șoferi la centru pentru descărcarea tahografului, nu mai completezi manual declarații ANAF.

Conformitate legislativă - o presiune tot mai mare în 2026

Dincolo de eficiența operațională, 2026 aduce presiuni legislative semnificative pentru companiile de transport. Tahograful inteligent de generația a doua (G2V2) devine obligatoriu de la 1 iulie 2026 pentru autoutilitarele de 2,5–3,5 tone. Pachetul de Mobilitate 1 impune reguli stricte pentru cabotaj și detașarea șoferilor. RO e-Transport extinde obligativitatea declarațiilor.

Companiile care nu sunt pregătite riscă amenzi care pot depăși costul unei soluții GPS pentru întreaga flotă pe câțiva ani.

MoziMap integrează toate aceste cerințe de conformitate într-o singură platformă, actualizată automat la modificările legislative.

Cât durează să recuperezi investiția

Pentru o flotă de 10 vehicule, costul lunar al unei platforme complete de monitorizare GPS este comparabil cu consumul de combustibil al unui singur camion timp de câteva zile. Companiile care implementează MoziMap raportează recuperarea investiției în 3–6 luni, după care fiecare lună suplimentară înseamnă economii nete.

Calculul este simplu: dacă soluția costă X și economisește 5X, decizia nu mai este una de IT - este una de management financiar.

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