Publicat la 22.07.2026, 08:30:00

Cea mai mare avere din lume a suferit o lovitură uriașă. Elon Musk a văzut cum peste 500 de miliarde de dolari s-au evaporat din averea sa estimată, după o perioadă de scăderi puternice pe bursă și de reevaluări ale participațiilor pe care le deține în marile sale companii.

Dimensiunea acestei pierderi este greu de imaginat. Valoarea care a dispărut din averea fondatorului SpaceX și Tesla este mai mare decât produsul intern brut estimat al României pentru anul 2026.

Ce a provocat scăderea uriașă

Lovitura a venit în principal din evoluția acțiunilor SpaceX. După un debut spectaculos pe bursă și o creștere rapidă care a transformat compania într-una dintre cele mai valoroase din Statele Unite, entuziasmul investitorilor s-a temperat. În doar câteva săptămâni, acțiunile au pierdut aproape 40% față de maximul atins în iunie, iar valoarea de piață a companiei s-a redus cu peste 1.000 de miliarde de dolari. Pentru Elon Musk, care controlează aproximativ 42% din SpaceX, impactul a fost direct. Fiecare dolar pierdut de acțiune s-a tradus în miliarde de dolari șterși din averea sa pe hârtie. Scăderea s-a accentuat după un nou eșec în programul Starship, proiectul prin care SpaceX vrea să revoluționeze zborurile spațiale și să transporte oameni pe Lună și, în viitor, pe Marte. Incidentul a afectat încrederea investitorilor și a dus la noi vânzări de acțiuni, prelungind seria de corecții bursiere.

Și Tesla a contribuit la pierderi

Declinul averii lui Musk nu a fost provocat doar de SpaceX. Publicația Forbes a redus și valoarea estimată a participațiilor sale restricționate la Tesla, diminuând astfel averea totală a miliardarului cu alte peste 100 de miliarde de dolari. În total, față de recordul atins în luna iunie, averea lui Elon Musk s-a redus cu peste jumătate de trilion de dolari. Pe lângă evoluțiile din piețele financiare, contextul internațional a adus noi motive de îngrijorare. În urma escaladării conflictelor din Orientul Mijlociu, presa de stat iraniană a indicat operațiunile SpaceX și serviciul de internet prin satelit Starlink drept posibile ținte militare. Aceste tensiuni au amplificat incertitudinea din jurul companiei și au influențat percepția investitorilor.

Musk rămâne liderul clasamentului miliardarilor

Chiar și după această corecție spectaculoasă, Elon Musk continuă să fie cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată la aproape 800 de miliarde de dolari. Analiștii spun că actuala scădere ar putea reprezenta mai degrabă o ajustare după entuziasmul creat de listarea SpaceX decât începutul unui declin de durată. Ei amintesc că și alte companii tehnologice, inclusiv Facebook, au trecut prin căderi spectaculoase imediat după listarea la bursă, înainte de a reveni pe creștere.

În același timp, SpaceX își continuă planurile ambițioase. Compania lansează în continuare sateliți Starlink și pregătește noi teste pentru Starship, proiecte care ar putea readuce încrederea investitorilor dacă vor avea succes.