Publicat la 23.07.2026, 12:38:00

Dacia va lansa patru modele electrice noi până în 2030, fără a renunța la actuala gamă de automobile, obiectivul fiind păstrarea rețetei care a consacrat brandul, mașini accesibile și cu un raport foarte bun între preț și dotări.

Anunțul vine pe fondul interesului pieței europene pentru automobilele electrice. Zonă unde concurența din partea producătorilor chinezi devine din ce în ce mai puternică.

DACIA anunță PATRU modele ELECTRICE noi până în 2030

Frank Marotte, vicepreședinte al Dacia și responsabil de marketing, vânzări & operațiuni, spune că ”viitoarele modele electrice nu vor înlocui actualele automobile din gamă, ci vor extinde oferta producătorului roman”. Strategia companiei este ca fiecare model electric lansat să ofere cel mai bun raport calitate-preț din segmentul său, urmând aceeași filozofie care a transformat Dacia într-unul dintre cele mai de succes branduri auto din Europa. Până în 2030, constructorul își propune ca aproximativ două treimi din vânzările sale să fie reprezentate de modele electrificate, fie hibride, fie complet electrice.

Spring, Striker și Sandero Hybrid deschid noua etapă

În a doua parte a acestui an, Dacia va aduce pe piață trei noutăți importante. Noua generație Spring, produsă în Europa, este văzută de companie drept unul dintre cele mai importante modele electrice din gama sa. Oficialii estimează că automobilul va avea un succes puternic pe fondul cererii tot mai mari pentru mașini electrice, iar prețul de pornire va rămâne sub pragul de 18.000 de euro. Alături de Spring vor fi lansate Sandero Hybrid și noul Striker, model din segmentul C, despre care Dacia estimează că va deveni unul dintre cele mai bine vândute automobile ale mărcii, cu un volum apropiat de cel al SUV-ului Bigster.

Vânzările au scăzut, însă comenzile și-au revenit

În primul semestru din 2026, Dacia a livrat la nivel mondial 327.077 de vehicule, cu aproximativ 8% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Scăderea s-a concentrat însă în primul trimestru, în timp ce al doilea trimestru a fost aproape identic cu cel din 2025. Potrivit companiei, portofoliul de comenzi a revenit la nivelul de anul trecut, semn că cererea începe să își revină.

Modelul Sandero rămâne cea mai vândută mașină din Europa pe toate canalele de comercializare, chiar dacă înmatriculările au fost ușor sub cele din 2025. În același timp, Bigster continuă să câștige teren, iar Duster resimte presiunea unei concurențe tot mai puternice și a orientării accelerate a pieței către automobile electrice.





Frank Marotte (DACIA): ”Aproximativ 30% dintre dosarele depuse în prima zi a programului au fost pentru automobile Dacia”

Oficialii Dacia recunosc că ritmul accelerat al electrificării din Europa a influențat rezultatele companiei, în condițiile în care marca nu dispune încă de o gamă electrică suficient de diversificată în segmentele cele mai căutate. În același timp, producătorii chinezi își consolidează prezența pe continent, iar mărcile asiatice câștigă rapid cotă de piață, obligând constructorii europeni să accelereze investițiile în electrificare.

Pe piața locală, Dacia mizează pe relansarea programului Rabla pentru a recupera terenul pierdut în prima parte a anului. Potrivit oficialului constructorului auto, aproximativ 30% dintre dosarele depuse în prima zi a programului au fost pentru automobile Dacia, iar interesul ridicat al cumpărătorilor oferă încredere companiei că vânzările vor crește în lunile următoare.