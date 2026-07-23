Publicat la 23.07.2026, 09:35:50

Fabrica Nokian Tyres din Oradea produce peste așteptările companiei și a devenit unul dintre principalii piloni ai dezvoltării producătorului finlandez pe piața europeană. Conducerea grupului a anunțat că uzina din România va depăși în acest an pragul de două milioane de anvelope fabricate, dublând practic producția din 2025 și contribuind decisiv la revenirea companiei după retragerea din Rusia.

CEO-ul Nokian Tyres, Paolo Pompei, a declarat că ritmul de dezvoltare al fabricii din Oradea este mai rapid decât estimările făcute în urmă cu doar șase luni și că rezultatele confirmă pariul strategic făcut de companie în România.

Producția se dublează într-un singur an

După ce în 2025 fabrica din Oradea a produs peste un milion de anvelope, în 2026 producția va depăși două milioane de unități.

Potrivit conducerii companiei, uzina își accelerează constant activitatea și performează peste planul inițial.

„Suntem foarte mulțumiți de această creștere, deoarece este susținută și de producția tot mai mare a noii noastre fabrici din România. Totul evoluează conform planului”, a declarat Paolo Pompei.

Ulterior, în cadrul discuțiilor cu analiștii financiari, șeful Nokian Tyres a precizat că evoluția fabricii este chiar peste estimările interne.

„România va produce peste două milioane de anvelope în acest an. Fabrica evoluează peste planul nostru, iar ritmul de creștere este susținut de vânzările mai mari din Europa Centrală.”

Uzina din Oradea devine unul dintre cele mai importante active ale grupului

Deși fabrica funcționează încă în faza de ramp-up, adică de creștere graduală către capacitatea maximă de producție, rezultatele sunt deja peste nivelul anticipat.

Conducerea companiei spune că uzina încă absoarbe investiții, însă începe să livreze costuri de producție competitive și o eficiență mai mare decât cea estimată inițial.

„Fabrica este încă în faza de ramp-up. În prezent încă absoarbe investiții, dar începe deja să livreze un nivel foarte bun al costurilor și suntem foarte mulțumiți de evoluția sa. Rezultatele sunt peste ceea ce estimam acum șase luni”, a afirmat Paolo Pompei.

România susține revenirea Nokian Tyres după ieșirea din Rusia

Fabrica din Oradea are un rol strategic în reorganizarea grupului finlandez, după ce Nokian Tyres și-a pierdut cea mai mare parte a capacităților de producție odată cu retragerea din Rusia.

Compania încearcă acum să recâștige cota de piață pierdută, iar Europa Centrală a devenit principalul motor al acestei reveniri.

„Oportunitățile sunt mai mari în Europa Centrală decât în țările nordice, unde în principal urmăm evoluția pieței. În Europa Centrală recuperăm rapid ceea ce am pierdut în trecut și câștigăm și clienți noi”, a explicat CEO-ul Nokian Tyres.

Potrivit acestuia, succesul este susținut atât de extinderea producției din România, cât și de lansarea unor produse premium care au obținut rezultate foarte bune în testele independente.

Investițiile majore s-au încheiat

Compania anunță că perioada celor mai mari investiții este practic finalizată, ceea ce va permite creșterea profitabilității și a fluxurilor de numerar.

În primul semestru din 2026, investițiile de capital s-au redus la 24,5 milioane de euro, comparativ cu aproximativ 90 de milioane de euro în aceeași perioadă din 2025, când fabrica din Oradea era încă în plină dezvoltare.

Pentru întregul an, Nokian Tyres estimează investiții totale de sub 100 de milioane de euro.

„Am finalizat faza investițională și construim acum baza pentru o generare mai puternică de numerar. Avem o rețea modernizată de producție și ne putem concentra pe creștere”, a declarat Paolo Pompei.

Rezultate financiare în creștere

Performanțele fabricii din România se reflectă și în rezultatele financiare ale grupului.

În trimestrul al doilea din 2026, Nokian Tyres a raportat:

· venituri de aproximativ 381 milioane de euro, în creștere cu 10,6% față de perioada similară a anului trecut;

· profit operațional pe segment de 45 milioane de euro, în urcare cu 71%;

· profit operațional raportat de 34,8 milioane de euro, mai mult decât dublu comparativ cu anul precedent.

Compania explică evoluția prin volume mai mari de vânzări, majorări de prețuri și costuri mai reduse atât cu materiile prime, cât și cu producția.

România, piesă-cheie în strategia de dezvoltare până în 2029

Nokian Tyres și-a reconfirmat obiectivele pentru 2026, anticipând atât creșterea vânzărilor, cât și o marjă operațională cuprinsă între 8% și 10%.

Pe termen lung, grupul urmărește atingerea unor venituri anuale între 1,8 și 2 miliarde de euro până în 2029, iar fabrica din Oradea este unul dintre proiectele-cheie care vor susține această strategie.

Cu o producție care se dublează într-un singur an și rezultate peste estimările inițiale, uzina din România devine unul dintre cele mai importante centre industriale ale Nokian Tyres și un exemplu al rolului tot mai important pe care România îl joacă în lanțurile europene de producție din industria auto.

În România sunt cinci fabrici de anvelope

România găzduiește în prezent cinci fabrici care produc anvelope, operate de patru dintre cei mai mari producători mondiali din industrie.

· Nokian Tyres – Oradea (Bihor)

Cea mai nouă fabrică de anvelope din România și prima uzină din lume cu emisii nete zero de CO₂. Produce anvelope pentru autoturisme și SUV-uri, destinate în principal pieței europene.

· Continental – Timișoara (Timiș)

Una dintre cele mai mari fabrici ale grupului german din Europa, specializată în producția de anvelope pentru autoturisme.

· Pirelli – Slatina (Olt)

Fabrica produce anvelope premium pentru autoturisme și SUV-uri și este una dintre cele mai importante unități de producție ale grupului italian la nivel mondial.

· Michelin – Florești (Prahova)

Uzina produce anvelope pentru autoturisme și camionete, sub mărcile Kleber și BFGoodrich, o mare parte din producție fiind destinată exportului.

· Michelin – Zalău Anvelope (Sălaj)

Specializată în producția de anvelope pentru camioane, vehicule industriale și utilaje speciale, exportate pe piețe din Europa, Africa, Asia și America.