Publicat la 23.07.2026, 08:30:00

Conform unui studiu realizat de compania de transferuri aeroportuare Hoppa, Praga este plasată pe primul loc în topul celor mai accesibile destinații europene din 2026, datorită ”combinației dintre prețurile prietenoase, numărul mare de obiective turistice și costurile reduse pentru transport și restaurante”.

Supranumit „Orașul celor o sută de turle”, capitala Cehiei continuă să atragă milioane de turiști prin arhitectura sa impresionantă, centrul istoric bine conservat și atmosfera boemă, fără să pună o presiune uriașă asupra bugetului de vacanță. O masă costă în jur de 10 euro, iar berea este mai ieftină decât în multe capitale europene Potrivit analizei, o masă într-un local din Praga costă, în medie, aproximativ 10 euro, în timp ce o halbă de bere locală ajunge la circa 2,7 euro.

Căciă, nici cazarea nu este exagerat de scumpă. O noapte într-un hotel de trei stele costă, în medie, în jur de 100 de euro, iar oferta generoasă de apartamente și pensiuni poate reduce și mai mult costurile pentru cei care rezervă din timp.

Sute de atracții care pot fi vizitate low cost

Unul dintre marile avantaje ale Pragăi este numărul impresionant de obiective turistice accesibile. Studiul arată că orașul oferă peste 600 de atracții care pot fi vizitate fără cheltuieli mari.

Printre cele mai cunoscute se numără Castelul din Praga, unul dintre cele mai mari complexe medievale din lume, celebrul Pod Carol, Grădina Waldstein și centrul vechi al orașului, cu piețele sale istorice, cafenelele cochete și clădirile gotice și baroce. Multe dintre aceste locuri pot fi admirate gratuit, iar simpla plimbare pe străzile pietruite ale orașului este considerată una dintre cele mai frumoase experiențe turistice din Europa.

Transport ieftin și ușor de folosit

Praga este și unul dintre cele mai accesibile orașe europene din punctul de vedere al transportului public. Un bilet valabil 30 de minute costă aproximativ 1,40 euro, în timp ce pentru 90 de minute prețul este de circa 1,80 euro. Turiștii care petrec mai multe zile în capitala cehă pot opta pentru abonamente de 24 sau 72 de ore.

Sezonul cald este considerat momentul perfect pentru o vizită în capitala Cehiei. Între lunile mai și septembrie, temperaturile maxime se situează, în general, între 22 și 27 de grade Celsius, oferind condiții excelente pentru plimbări și vizitarea principalelor atracții. În 2024, orașul a atras peste 8 milioane de vizitatori, stabilind un nou record istoric și depășind chiar nivelul dinaintea pandemiei