Publicat la 23.07.2026, 08:13:32

Proiectul Magistralei 6 de metrou, care ar trebui să lege Gara de Nord și Aeroportul Internațional Henri Coandă, întâmpină noi întârzieri, iar șoferii care tranzitează nordul Capitalei vor continua să suporte restricții de trafic încă cel puțin doi ani. Potrivit celui mai recent raport de progres, termenul estimat pentru finalizarea întregii magistrale a fost împins până la 9 noiembrie 2028, în condițiile în care lucrările se confruntă cu probleme tehnice, utilități necartografiate și întârzieri în livrarea echipamentelor de foraj.

În practică, asta înseamnă că una dintre cele mai aglomerate zone ale Bucureștiului – DN1, Bulevardul Mărăști și Bulevardul Grivița – va rămâne afectată de șantiere și restricții de circulație pentru o perioadă îndelungată.

Lucrări întârziate în mai multe puncte-cheie

Raportul arată că întârzierile nu sunt izolate, ci afectează mai multe stații de pe traseul magistralei.

Printre cele mai importante probleme se numără descoperirea unor rețele subterane care nu figurau în documentațiile inițiale. Situația a fost semnalată la stațiile Washington, Paris, Bruxelles și Otopeni, unde constructorii au fost nevoiți să încetinească ritmul lucrărilor pentru identificarea și relocarea utilităților.

O altă cauză majoră este întârzierea utilajelor TBM (Tunnel Boring Machine), indispensabile pentru săparea tunelurilor.

Stația Tokyo este deja afectată de întârzierea unui TBM folosit pe prima secțiune a magistralei, iar termenul de finalizare a fost mutat pentru 22 octombrie 2027. La stația 1 Mai, lucrările sunt încă în așteptarea sosirii utilajelor de foraj.

În plus, la stația Aeroport Otopeni este necesară reproiectarea acceselor A și B, modificare care poate amâna revenirea circulației la configurația normală în zona aeroportului.

DN1 și nordul Capitalei rămân principalele zone afectate

Șoferii vor resimți în continuare efectele șantierelor, în special pe DN1.

Lucrările la accesele stațiilor Fântâna Miorița și Ion I.C. Brătianu vor continua până în primăvara anului 2027, menținând restricții importante de circulație pe una dintre cele mai tranzitate artere din România.

Constructorii încearcă totuși să limiteze impactul asupra traficului înainte de începerea noului an școlar.

În zona 1 Mai, a fost convenită cu Primăria Capitalei deschiderea unei devieri rutiere pe Strada Dornei până la 7 septembrie 2026, măsură considerată esențială pentru fluidizarea circulației într-unul dintre cele mai aglomerate noduri rutiere din Sectorul 1.

Calendarul lucrărilor: cele mai multe stații, gata abia în 2027

Deși termenul final al proiectului este stabilit pentru noiembrie 2028, raportul include și o serie de obiective intermediare.

Printre acestea se numără:

Stația Ion I.C. Brătianu – 27 martie 2027;

Stația Piața Montreal – 28 mai 2027;

Gara Băneasa – 16 iunie 2027;

Stația Aeroport Otopeni – 22 iunie 2027;

Stația 1 Mai – 12 iulie 2027.

Cele mai dificile obiective rămân însă stațiile Washington și Paris, programate pentru începutul anului 2028, în timp ce ultima deviere majoră de trafic va fi ridicată în zona stației Bruxelles, odată cu încheierea întregului proiect.

Există și sectoare unde traficul nu este afectat

Raportul consemnează și zone în care lucrările se desfășoară fără impact asupra circulației rutiere.

Acestea sunt:

segmentul Pajura – Expoziției ;

tronsonul Ion I.C. Brătianu – Aeroport Otopeni, unde lucrările sunt realizate fără devieri de trafic la suprafață.

Un proiect de peste 10 miliarde de lei

Magistrala 6 are o lungime de 14,2 kilometri și va cuprinde 12 stații, fiind împărțită în două secțiuni:

1 Mai – Tokyo (6,6 km, șase stații);

Tokyo – Aeroport Otopeni (7,6 km, șase stații).

Lucrările au început efectiv în decembrie 2023, iar valoarea actualizată a investiției depășește 10,45 miliarde de lei, cu TVA inclus.

Finanțarea este asigurată din mai multe surse: fonduri din PNRR, Programul Transport 2021–2027, un împrumut acordat de Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională (JICA) și bugetul de stat.

Bucureștenii mai au de așteptat

Magistrala 6 este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din România, fiind destinată să ofere pentru prima dată o legătură directă cu metroul între Capitală și Aeroportul Otopeni.

Până la inaugurare însă, bucureștenii și miile de șoferi care tranzitează zilnic nordul Capitalei vor continua să suporte restricții de trafic, șantiere și blocaje pe DN1, într-un proiect al cărui termen de finalizare s-a mutat deja spre sfârșitul deceniului.