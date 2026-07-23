Publicat la 23.07.2026, 11:51:00

45 de milioane de euro pentru transformarea celei mai lungi faleze de pe Dunăre. Cea mai lungă faleză amenajată de pe cursul Dunării, cea de la Galați va intra într-un amplu proces de modernizare, în urma unei investiții de peste 226 de milioane de lei (echivalentul a aproximativ 45 de milioane de euro).

Proiectul va schimba radical imaginea unuia dintre cele mai cunoscute locuri din oraș, și va transforma faleza într-un spațiu modern dedicat plimbărilor, sportului și petrecerii timpului liber.

Lucrările au început oficial

Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, a semnat ordinul de începere a lucrărilor și contractul de finanțare, marcând startul oficial al proiectului. Investiția este finanțată prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027, iar termenul de execuție este de 24 de luni. Edilul a transmis că proiectul intră, în sfârșit, în etapa de execuție, după ani în care a existat doar pe hârtie, iar locuitorii vor putea urmări transformarea falezei pe parcursul următorilor doi ani.

Piste pentru biciclete, zone de relaxare, puncte panoramice și mii de arbori

Modernizarea va schimba complet aspectul falezei de peste 3,5 kilometri. Proiectul include amenajarea unor piste dedicate alergării, trasee pentru biciclete și role, zone de relaxare, puncte panoramice și spații destinate promenadelor. O componentă importantă o reprezintă extinderea spațiilor verzi. Aproape 20 de hectare vor fi amenajate cu vegetație, iar autoritățile anunță plantarea a aproximativ 3.000 de arbori, ceea ce va transforma zona într-un adevărat parc urban pe malul Dunării. În același timp, vor fi restaurate și puse în valoare sculpturile monumentale din metal realizate în cadrul taberelor de creație organizate în anii '70, opere care au devenit de-a lungul timpului un simbol al falezei gălățene.

Cea mai lungă faleză de pe cursul Dunării

Faleza Dunării din Galați este considerată cea mai lungă faleză amenajată de pe întregul curs al fluviului. Aceasta se întinde pe mai mult de 3,5 kilometri și este construită pe două niveluri.

Partea superioară găzduiește artera principală cu patru benzi și cartiere de locuințe, în timp ce nivelul inferior oferă acces direct la malul Dunării și reprezintă una dintre cele mai apreciate zone de promenadă din oraș.

Amenajată începând cu anii 1960, faleza nu a mai beneficiat până acum de o modernizare de asemenea amploare. Înaintea debutului lucrărilor, autoritățile au eliminat mai multe construcții ridicate ilegal, pentru a pregăti terenul noii investiții.

Se recomandă cea mai spectaculoasă faleză de pe Dunăre

În paralel cu modernizarea falezei, Administrația Porturilor Dunării Maritime pregătește un proiect separat pentru consolidarea și amenajarea malului fluviului, finanțat tot din fonduri europene.

Autoritățile locale estimează că, după finalizarea investiției, faleza va deveni una dintre cele mai importante atracții turistice din sud-estul României, contribuind atât la creșterea calității vieții locuitorilor, cât și la dezvoltarea turismului în oraș.

Până la mijlocul secolului al XX-lea, malul Dunării din Galați era ocupat în principal de cheiuri portuare, depozite și zone industriale. Orașul, unul dintre cele mai importante porturi ale României încă din secolul al XIX-lea, avea o legătură strânsă cu fluviul, însă nu existau spații dedicate locuitorilor.