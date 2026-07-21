Publicat la 21.07.2026, 07:30:00

În tot mai multe destinații populare europene localnicii spun că s-a ajuns la limită cu turismul. Fluxul de călători pe care și-i dorește mii de alte economii de pe glob, a determinat unele autorități locale să introducă restricții, iar în unele orașe au avut loc proteste împotriva numărului tot mai mare de vizitatori.

Potrivit Organizației Mondiale a Turismului, numărul călătoriilor internaționale a crescut spectaculos în ultimele două decenii, de la 416 milioane de turiști în 2005 la aproximativ 747 de milioane în 2024. Creșterea este alimentată de zborurile practice, rețelele sociale, în genereal, accesul tot mai ușor la călătorii. Printre cele mai afectate destinații se numără Veneția, unde localnicii acuză explozia chiriilor și depopularea centrului istoric. Autoritățile au blocat deschiderea unor noi unități de cazare turistice și monitorizează fluxul de vizitatori pentru a reduce aglomerația* Și Dubrovnik (Croația), zonă devenită celebră și după filmările pentru serialul Game of Thrones, limitează accesul în centrul vechi. Cu ajutorul camerelor de supraveghere, numărul turiștilor este controlat pentru a proteja patrimoniul UNESCO și infrastructura orașului* În Spania, nemulțumirea localnicilor este tot mai vizibilă. La San Sebastian, autoritățile au înăsprit regulile pentru apartamentele închiriate în regim hotelier și au închis zeci de locuințe care funcționau ilegal*

În Insulele Baleare, inclusiv în Mallorca, a fost plafonat numărul locurilor de cazare destinate turiștilor, iar platformele care promovează proprietăți fără autorizație au intrat în vizorul autorităților* Protestele s-au extins și în orașe precum Barcelona și Sevilla, unde localnicii reclamă creșterea accelerată a chiriilor și transformarea centrelor istorice în spații dedicate aproape exclusiv vizitatorilor. În unele zone au apărut chiar mesaje precum „Turiștilor, mergeți acasă”( „Turistas, a casa” -n.r.), devenite simbol al frustrării față de efectele turismului de masa Noi reguli au fost introduse și în insula superbă Capri, unde grupurile organizate nu mai pot depăși 40 de persoane, iar ghizii trebuie să folosească sisteme audio cu căști, în locul difuzoarelor * De asemenea, Florența a interzis extinderea teraselor în centrul istoric protejat de UNESCO, încercând să reducă presiunea asupra uneia dintre cele mai vizitate zone din Italia.