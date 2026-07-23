Publicat la 23.07.2026, 13:44:37

Practic, acțiunea îl pune pe primar în postura de a solicita instanței obligarea primăriei pe care o conduce să îi acorde diferențele salariale pe care consideră că le merită.

Cere actualizarea indemnizației

Potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată, Marian Trâmbițașu solicită recalcularea indemnizației și plata diferențelor salariale despre care susține că i se cuvin în urma modificărilor legislative privind remunerația aleșilor locali. Edilul susține că venitul său nu a fost actualizat corespunzător după începerea noului mandat și că indemnizația ar fi trebuit raportată la evoluția salariului minim brut pe economie. În documentele depuse la instanță, acesta arată că indemnizația i-a fost stabilită în 2020 la 8.320 de lei, ulterior a fost majorată la 9.200 de lei, iar în 2024 ajunsese la 9.660 de lei. În anumite perioade, remunerația a fost suplimentată și cu un spor de 45%, ca urmare a implicării în proiecte finanțate din fonduri externe.





Marian Trâmbițașu: „Nu-mi aduc aminte să fi deschis un astfel de proces”

Contactat de presa locală pentru a comenta existența dosarului, primarul a declarat că nu își amintește să fi introdus o astfel de acțiune în instanță. „Nu-mi aduc aminte să fi deschis un astfel de proces. Chiar nu știu ce să vă spun. Cred că nu este adevărat”, a afirmat edilul.

Totuși, cererea de chemare în judecată aflată pe rolul Tribunalului Ialomița arată că acesta solicită explicit actualizarea indemnizației și recuperarea sumelor pe care consideră că nu le-a încasat.

Culmea lăcomiei

Situația este una neobișnuită din punct de vedere juridic, deoarece primarul reprezintă instituția pe care, în același timp, o acționează în instanță. Astfel de procese apar atunci când titularii unor funcții publice solicită instanței să stabilească drepturile salariale pe care apreciază că le au potrivit legislației în vigoare, iar autoritatea care le plătește indemnizația este chiar instituția pe care o conduc.

Nu este pentru prima dată când numele primarului din Grindu ajunge în atenția publică. Potrivit presei locale, Marian Trâmbițașu a fost implicat și într-un conflict cu secretara comunei.

Edilul a susținut că femeia l-ar fi agresat după ce i-a acordat calificativul „Nesatisfăcător”, afirmând că a fost nevoit să solicite intervenția Poliției și să obțină un certificat medico-legal.