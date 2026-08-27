Cele mai bune orașe din lume pentru distracție și viață de noapte. Capitalele europene din Top 10

Publicat la 27.08.2026, 08:30:00

Distribuie: WhatsApp Facebook X Copiază link

Ultimul clasament realizat de Time Out pune Bangkok pe primul loc în topul orașelor cu cea mai bună viață de noapte. O capitală europeană aflată relativ aproape de România intră și ea în Top 10. Dacă pentru unii orașul perfect înseamnă muzee, restaurante și arhitectură spectaculoasă, pentru alții adevărata probă începe după lăsarea serii. Iar când vine vorba despre viață de noapte, distracție și petreceri, un oraș asiatic a cucerit primul loc în lume. Bangkok este cel mai bun oraș din lume pentru distracție în 2026, potrivit celui mai recent clasament realizat de revista Time Out. Topul a fost întocmit pe baza opiniilor a peste 24.000 de locuitori din 150 de orașe, completate de evaluările editorilor și experților Time Out.

Bangkok, orașul unde petrecerea se mută în stradă Capitala Thailandei a urcat spectaculos în clasament. În ediția precedentă ocupa locul 13, iar acum a ajuns direct pe prima poziție. Bangkok pare să aibă câte ceva pentru fiecare. De la baruri mici, ascunse pe străzi, și localuri de cocktailuri până la cluburi uriașe, rooftop-uri spectaculoase, muzică live și mâncare stradală la ore la care în alte orașe se închid bucătăriile. 73% dintre localnicii chestionați au descris viața de noapte din Bangkok drept „bună” sau „excelentă”. Experții Time Out au fost și mai generoși și au acordat orașului un scor de 95%.

Un alt avantaj al capitalei thailandeze este diversitatea. Distracția nu se concentrează într-un singur club sau într-o singură zonă, ci se întinde pe străzi, în cartiere, pe terase și în localuri de toate dimensiunile. Berlin, capitala europeană a nopților pline de distracție (FOTO) Pe locul secund se află Berlin, unul dintre cele mai cunoscute orașe europene pentru petreceri. Capitala Germaniei este celebră pentru cultura techno, cluburile underground și petrecerile care pot continua până dimineața. 78% dintre berlinezii chestionați au apreciat pozitiv viața de noapte, în timp ce panelul de experți publicației i-a acordat Berlinului un scor de 100%. Surpriza este că localnicii nu au pus neapărat cluburile celebre pe primul loc. 62% dintre cei chestionați au indicat barurile și puburile obișnuite drept unul dintre principalele atuuri ale vieții de noapte din Berlin. New York, pe podium, dar cu prețuri ultramari Locul al treilea îi revine New Yorkului. Cosmopolitul oraș american rămâne unul dintre cele mai diverse locuri din lume când vine vorba de distracție: petreceri, jazz, baruri, cluburi, concerte și localuri pentru aproape orice gust. 82% dintre newyorkezi au evaluat pozitiv viața de noapte. Există însă și o veste proastă pentru turiști: New York este unul dintre cele mai scumpe orașe din clasament. Doar 40% dintre localnici consideră că o ieșire în oraș este accesibilă. Top 10 orașe din lume pentru distracție 1. Bangkok, Thailanda

2. Berlin, Germania

3. New York City, SUA

4. Melbourne, Australia

5. São Paulo, Brazilia

6. Medellín, Columbia

7. Johannesburg, Africa de Sud

8. Brighton, Marea Britanie

9. Beijing, China

10. Amsterdam, Țările de Jos Time Out spune că pentru realizarea clasamentului au fost analizate mai multe criterii: calitatea vieții de noapte, prețurile, sentimentul de comunitate, atmosfera orașului, siguranța, diversitatea și cât de primitor este acesta. Rezultatul final combină 70% opiniile localnicilor și 30% evaluarea experților. Clasamentul vine și cu o concluzie interesantă: viața de noapte nu a murit, ci s-a schimbat. Oamenii nu mai caută neapărat un singur club celebru în care să stea toată noaptea. Bar-hopping-ul, petrecerile în aer liber, rooftop-urile, localurile mici și comunitățile locale au devenit la fel de importante.