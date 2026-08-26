Cele mai ieftine orașe din Europa cu mai puțin de 100 de euro pe zi. Bucureștiul ocupă un loc surprinzător în TOP 10

Publicat la 26.08.2026, 08:30:00

Distribuie: WhatsApp Facebook X Copiază link

Vacanțe în Europa cu mai puțin de 100 de euro pe zi. Bucureștiul, surpriza clasamentului: locul doi în topul celor mai accesibile destinații. Un clasament realizat pe baza costurilor din peste 50 de destinații turistice arată că există orașe europene în care turiștii se pot descurca cu mai puțin de 100 de euro pe zi, pentru cazare, masă ȘI transport. Iar Bucureștiul ocupă un loc surprinzător de bun în acest top. Capitala României este pe poziția a doua, cu un cost estimat la aproximativ 66 de euro pe zi pentru o persoană. Clasamentul, publicat de Euronews Travel (pe baza datelor Thomas Cook) compară mai multe cheltuieli obișnuite ale unui turist și pune în evidență destinațiile unde banii pot acoperi o zi întreagă de vacanță fără să fie nevoie de un buget foarte mare.

Tirana (FOTO) este cea mai ieftină destinație din top. Bucureștiul pe locul doi Capitala Albaniei ocupă primul loc în clasament, cu un cost mediu de aproximativ 59 de euro pe zi pentru o persoană. Tirana beneficiază de prețuri reduse atât la cazare, cât și la mâncare și transport. O cameră într-un hotel de trei stele ajunge, în calculul realizat pentru clasament, la aproximativ 32 de euro de persoană, în timp ce o bere locală costă în jur de 1,50 euro. Pentru turiștii care caută o destinație europeană accesibilă, capitala Albaniei devine astfel una dintre cele mai interesante variante. Paradoxal, Chișinăul lipsește din clasament.

România are o prezență spectaculoasă în clasament. Bucureștiul ocupă locul al doilea, cu un cost zilnic estimat la 66 de euro pentru o persoană. Capitala se remarcă prin prețurile relativ mici la transport și alimentație, dar și prin costurile de cazare comparativ cu multe dintre marile orașe europene. O masă la un restaurant accesibil costă, în medie, puțin peste 12 euro, în timp ce transportul public poate fi folosit pentru aproximativ 1,50 euro pe zi. Pentru turiștii străini, Bucureștiul oferă astfel o combinație rară între prețuri încă accesibile și o ofertă turistică diversă-Centrul Vechi, Palatul Parlamentului, Ateneul Român, muzeele și restaurantele din zonele centrale. Antalya și Varșovia împart locul trei Pe poziția a treia se află, la egalitate, Antalya și Varșovia, cu un cost zilnic de aproximativ 78 de euro de persoană. Turcia are, de altfel, două orașe în primele cinci poziții. Antalya este urmată de Istanbul, ceea ce confirmă avantajul pe care destinațiile turcești îl au în continuare în ceea ce privește raportul dintre preț și experiența oferită turiștilor. Varșovia intră și ea în topul destinațiilor europene unde o zi de vacanță poate fi organizată cu mai puțin de 100 de euro. Istanbul (FOTO), printre cele mai accesibile mari orașe europene Istanbul ocupă poziția a cincea, cu aproximativ 82 de euro pe zi pentru o persoană. Orașul de pe Bosfor se remarcă în special prin costurile de cazare. Pentru hotelurile de trei stele, prețul mediu calculat în clasament ajunge la aproximativ 28 de euro de persoană. Și mâncarea rămâne relativ accesibilă. O masă la un restaurant ieftin este estimată la aproximativ 8-9 euro. Pentru un oraș cu dimensiunea și oferta turistică a Istanbulului, diferența față de marile capitale occidentale poate fi importantă pentru bugetul unei vacanțe. Top 10 orașe europene unde poți cheltui sub 100 de euro pe zi Tirana, Albania – 59 euro/zi București, România – 66 euro/zi Antalya, Turcia – 78 euro/zi Varșovia, Polonia – 78 euro/zi Istanbul, Turcia – 82 euro/zi Mugla, Turcia – 87 euro/zi Cracovia, Polonia – 87 euro/zi Vilnius, Lituania – 90 euro/zi Frankfurt, Germania – 90 euro/zi Lyon, Franța – 91 euro/zi Ce a fost calculat pentru fiecare destinație Clasamentul nu se bazează doar pe prețul unei camere de hotel. Pentru a determina cât ar costa o zi de vacanță, au fost luate în calcul mai multe cheltuieli pe care un turist le face în mod obișnuit. Printre acestea se numără cazarea la un hotel de trei stele, o masă la un restaurant ieftin, o cafea, transportul public pentru o zi și biletele pentru atracții turistice plătite.