NVIDIA raportează miercuri rezultatele trimestriale. Ce așteaptă Wall Street și de ce istoria complică pariurile

Publicat la 25.08.2026, 21:38:00

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Marți, cu o zi înainte de raportarea trimestrială, acțiunea NVIDIA a atins un maxim intraday de 214,73 dolari pe volume semnificativ peste medie. Piețele nu mai așteaptă - se poziționează. Miercuri seara, după închiderea bursei americane, compania publică rezultatele pentru trimestrul doi fiscal 2026, iar tot sectorul tech din lume urmărește un singur număr. NVIDIA raportează pe 26 august, după ora 22:00 ora Romaniei, urmat imediat de conferința cu analiștii. E cel mai urmărit eveniment de pe Wall Street din această săptămână. Ce așteaptă analiștii: numere fără precedent Consensul analiștilor, conform Bloomberg, anticipează venituri de 92 de miliarde de dolari pentru trimestrul doi - o creștere de 97% față de aceeași perioadă a anului trecut, când NVIDIA raporta 46,7 miliarde de dolari. Profitul per acțiune ajustat este estimat la 2,09 dolari, față de 1,04 dolari un an mai devreme.

Segmentul Data Center, motorul principal al companiei, ar trebui să contribuie cu 85,4 miliarde de dolari, o creștere de 107% față de acum un an. Clienții principali sunt hyperscalerii - Microsoft Azure, Google Cloud, Amazon AWS și Meta - care au anunțat cu toții bugete de capital record pentru 2026, cu o parte semnificativă destinată infrastructurii AI. Paradoxul NVIDIA: bați estimările și acțiunea tot scade NVIDIA a depășit estimările analiștilor în 14 trimestre consecutive. Și totuși, acțiunea a scăzut după șase din ultimele opt raportări, inclusiv după fiecare din ultimele patru - conform datelor Motley Fool din august 2026. Explicația stă în diferența dintre estimările oficiale și „whisper numbers" - așteptările neoficiale, mai ridicate, pe care le au traderii instituționali și care nu apar în nicio publicație. Dacă NVIDIA raportează 92 de miliarde, dar piața se aștepta neoficial la 95, acțiunea poate scădea chiar dacă rezultatul oficial e „peste estimări".

Mai există un alt detaliu: marja de depășire a estimărilor s-a îngustat considerabil în timp. În trimestrul doi fiscal 2024, NVIDIA a depășit estimarea cu 22,8%. În trimestrul unu fiscal 2027, depășirea a fost de doar 5,5%, conform aceleiași surse. Cu fiecare trimestru, barele cresc și spațiul pentru o surpriză pozitivă se micșorează. Cele trei lucruri pe care le urmăresc analiștii miercuri seara Primul: prognoza pentru trimestrul trei. Rezultatele din Q2 sunt deja reflectate în prețul acțiunii. Ce contează e ce spune Jensen Huang despre cererea din Q3 și Q4. O prognoza peste așteptări mișcă acțiunea mai mult decât orice număr trimestrial. Al doilea: China. Restricțiile americane la exportul de cipuri AI spre China au tăiat o piață semnificativă pentru NVIDIA. Orice indiciu că firma găsește soluții pentru cipuri mai puțin performante acceptate legal pe piața chineză ar fi un catalizator important pentru acțiune. Al treilea: comentariile despre cheltuielile hyperscalerilor. Dacă managementul confirmă că comenzile de la Microsoft, Google, Amazon și Meta continuă să accelereze fără semne de saturație, narațiunea AI rămâne intactă și acțiunea reacționează pozitiv. Ce înseamnă pentru piețe și pentru România NVIDIA a devenit un barometru pentru întreaga temă AI și implicit pentru apetitul de risc pe piețele globale. Un raport bun miercuri seara înseamnă, de obicei, verde pentru Nasdaq joi dimineața, verde pentru sectorul tech european și un impuls pozitiv și pentru companiile de IT listate la BVB. Un raport dezamăgitor sau o prognoza prudentă ar produce efectul opus. Raportarea e miercuri, 26 august, după ora 22:00 ora Romaniei. Conferința cu analiștii urmează imediat după.