Amnistie fiscală pentru 2.300 de firme cu codul TVA anulat de ANAF. Ce datorii se șterg și cine nu intră la iertare

Publicat la 25.08.2026, 13:37:48

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Aproximativ 2.300 de firme cărora ANAF le-a anulat sau suspendat codul de TVA scapă de datoriile fiscale acumulate în ultimii ani. Legea a fost promulgată de președintele Nicușor Dan și publicată în Monitorul Oficial. Nu e o iertare universală - există condiții clare, iar cei care au colectat efectiv TVA de la clienți rămân datori. Problema a apărut pe scară largă după ce sistemul e-Factură a intrat în vigoare și ANAF a intensificat verificările. Fiscul a descoperit că mii de firme continuaseră să emită facturi și să deruleze tranzacții comerciale după ce le fusese anulat codul de TVA - în unele cazuri fără ca antreprenorii să știe, în altele din neglijență sau din cauza unor contabili care nu semnalaseră problema. ANAF le-a trimis notificări cu obligații de plată retroactivă, calculate pentru toată perioada în care firmele operaseră fără cod valid - începând din ianuarie 2019. Suma totală ajunsese la aproximativ 45 de milioane de lei, cu o medie de 20.000 de lei per caz. Fiecare dintre cele 2.300 de firme afectate tranzacționase cu alte societăți, astfel că aproximativ 10.000 de parteneri comerciali au intrat și ei pe lista de verificat. De ce li s-a anulat codul TVA

Codul fiscal, la articolul 316, prevede mai multe situații în care ANAF poate anula înregistrarea în scopuri de TVA: nedepunerea declarațiilor fiscale pentru o perioadă, adresa sediului social incorectă, asociați cu antecedente fiscale, sau pur și simplu lipsa de la sediu la un control. Firmele mici, care folosesc servicii de contabilitate ieftine, au fost cele mai expuse - un contabil care nu depune la timp o declarație sau nu actualizează sediul poate declanșa procedura de anulare fără ca administratorul firmei să afle imediat. Odată anulat codul de TVA, firma nu mai poate deduce TVA pentru achizițiile proprii și, teoretic, nu ar trebui să mai colecteze TVA de la clienți. Dar dacă a continuat să emită facturi cu TVA și să facă tranzacții, obligația de plată rămânea - iar ANAF a stabilit că firmele respective datorează diferența. Ce anulează legea Legea promulgată anulează din oficiu diferențele de TVA stabilite de ANAF prin decizii de impunere pentru perioada 1 ianuarie 2019 - data intrării în vigoare a legii. Se șterg atât obligațiile principale, cât și dobânzile și penalitățile de întârziere aferente.

ANAF are la dispoziție 30 de zile de la intrarea în vigoare pentru a emite deciziile de anulare. Nu e nevoie de nicio cerere din partea firmei - fiscul aplică amnistia din oficiu pentru toate cazurile care se încadrează în condițiile legii. Pentru firmele care au plătit deja sumele respective - fie integral, fie parțial - legea prevede restituirea banilor la cerere. Termenul de prescripție pentru dreptul de a cere restituirea curge de la data intrării în vigoare a legii, nu de la data plății. Cine rămâne în afara amnistiei Legea are două excepții clare, iar ele contează. Amnistia nu se aplică dacă: firma a înscris distinct TVA în facturi sau în documente echivalente emise către clienți

firma a colectat efectiv TVA de la beneficiari - total sau parțial - fapt verificat de organul fiscal Cu alte cuvinte, dacă firma a emis facturi cu TVA separat menționat și a încasat bani care includeau TVA, nu intră la iertare. Logica e simplă: dacă ai colectat taxa de la clienți, banii există undeva - fie că i-ai virat la stat sau nu. Amnistia vizează situațiile în care firma nu a colectat nimic, dar statul a considerat că ar fi trebuit să plătească TVA pentru operațiunile desfășurate fără cod valid. Inițiativa și parcursul legislativ Legea a fost inițiată de USR, cu sprijin din partea PNL, UDMR și reprezentanților minorităților naționale - în total 29 de parlamentari co-semnatari. A primit avize favorabile de la Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social în mai 2026, a trecut prin Senat, apoi prin Camera Deputaților ca for decizional, și a fost promulgată de președintele Nicușor Dan. UDMR a adăugat în lege un amendament separat care vizează cooperativele agricole, extinzând sfera de aplicare și pentru unele entități din sectorul agricol. Ce înseamnă pentru firmele afectate Dacă firma ta a primit o notificare sau o decizie de impunere de la ANAF pentru TVA din perioada în care codul de TVA era anulat sau suspendat, primul pas este să verifici dacă te încadrezi în condițiile legii. Dacă nu ai emis facturi cu TVA distinct și nu ai colectat taxa de la clienți, amnistia se aplică automat. Dacă ai plătit deja sumele respective înainte ca legea să intre în vigoare, poți depune o cerere de restituire la ANAF. Suma medie per caz este de circa 20.000 de lei - nu o sumă de neglijat pentru o firmă mică. Dacă ești în mijlocul unui control sau al unei contestații pe acest subiect, este recomandat să consulți un consultant fiscal înainte să faci orice mișcare - procedura exactă de aplicare a amnistiei urmează să fie detaliată prin ordin al președintelui ANAF în termen de 30 de zile.