PPE și Renew cer blocarea a 770 de milioane de euro din PNRR din cauza legii care îl vizează pe Dominic Fritz

Publicat la 25.08.2026, 11:20:54

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Manfred Weber, liderul PPE, și Valerie Hayer, șefa grupului Renew Europe, i-au cerut luni Ursulei von der Leyen să blocheze 770 de milioane de euro din PNRR-ul României dacă legea care îl scoate din funcție pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, nu e retrasă. Termenul pentru deblocarea banilor e 31 august. Într-o scrisoare datată 24 august și văzută de Politico, cei doi lideri europeni cer Comisiei Europene să transmită un semnal clar înainte ca președintele României, Nicușor Dan, să promulge legea. Mesajul e direct: fondurile nu se deblochează dacă amendamentul rămâne în vigoare. Ce e în joc 770 de milioane de euro reprezintă ultima tranșă de granturi din Fondul de Reziliență și Redresare (RRF), componenta nerambursabilă a PNRR. România trebuia să îndeplinească o serie de jaloane de reformă până pe 31 august pentru a accesa acești bani. Unul dintre jaloane e tocmai reforma legislativă în cauză - dar PPE și Renew susțin că varianta adoptată de Parlament nu îndeplinește condițiile, ci le încalcă.

Dacă Comisia Europeană decide să blocheze plata, România pierde 770 de milioane de euro nerambursabili, adică bani care nu trebuie returnați. Într-un context în care România se află deja la limită cu implementarea PNRR, o nouă blocare ar agrava și mai mult presiunea pe bugetul de stat și pe deficitul public. Argumentul juridic al PPE și Renew Weber și Hayer nu atacă doar din perspectivă politică. Scrisoarea invocă trei argumente juridice concrete. Primul: retroactivitatea. Amendamentul se aplică unui mandat în curs, ceea ce contravine principiului neretroactivității din dreptul european și din Constituția României.

Al doilea: Dominic Fritz e cetățean german ales primar în România în baza dreptului european de liberă circulație, garantat de articolul 22 din TFUE. Eliminarea lui din funcție printr-o lege țintită ridică, în opinia semnatarilor, o problemă directă de drept al Uniunii. Al treilea: folosirea unui jalon de reformă PNRR ca vehicul pentru o măsură care vizează un adversar politic individual reprezintă, în formularea lor, „un regres serios pentru statul de drept în România". Calendarul e strâns Scrisoarea cere Comisiei să intervină înainte de 31 august, data limită pentru reformele care condiționează ultima tranșă. Dacă Nicușor Dan promulgă legea înainte de acea dată și Comisia nu reacționează, precedentul se creează. Dacă promulgarea e amânată sau legea e modificată, banii pot fi deblocați. PPE este grupul politic al PNL, iar Renew e familia politică a USR - cei doi parteneri de guvernare care susțin tehnic actualul cabinet. Scrisoarea lor pune presiune și pe guvernul de la București, nu doar pe parlament. „Banii contribuabililor europeni nu trebuie să devină niciodată un cec în alb pentru jocuri de putere politice", a declarat Hayer pentru Politico.