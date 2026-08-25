A murit Klaus-Michael Kühne, miliardarul cu 44 de miliarde de dolari. Nu are copii, iar averea sa uriașă ar putea ajunge la fundația pe care a creat-o

Publicat la 25.08.2026, 10:44:00

Klaus-Michael Kühne a murit în noaptea de duminică spre luni, 24 august, la locuința sa din Schindellegi, Elveția, după o perioadă în care starea sa de sănătate se deteriorase. Decesul a fost confirmat de grupul elvețian Kühne+Nagel, compania pe care miliardarul a transformat-o dintr-o afacere de familie într-un gigant mondial al logisticii. La 89 de ani, Forbes îi evalua averea la aproximativ 44,3 miliarde de dolari în momentul ultimei evaluări disponibile înaintea decesului.

Klaus-Michael Kühne, unul dintre cei mai bogați oameni din Germania și una dintre cele mai influente figuri din industria mondială a logisticii, a murit la vârsta de 89 de ani. Miliardarul german, acționaril principal priva t Lufthansa , a lăsat în urmă o avere estimată de Forbes la peste 44 de miliarde de dolari, construită în jurul transportului maritim, aerian și terestru.

Sub influența sa, compania de familie s-a extins masiv la nivel internațional și a devenit unul dintre liderii mondiali în transportul aerian și maritim de mărfuri. În prezent, Kühne+Nagel are aproximativ 88.000 de angajați și 1.300 de sedii în circa 100 de țări. „Odată cu dispariția lui Klaus-Michael, pierdem un vizionar, un mare antreprenor și o personalitate ieșită din comun”, a transmis Jörg Wolle, președintele consiliului de administrație al companiei.

Povestea miliardarului este strâns legată de Kühne+Nagel, companie fondată la Bremen în 1890 de bunicul său, August Kühne, împreună cu Friedrich Nagel. Klaus-Michael Kühne a intrat în companie în 1958 și a devenit, în timp, una dintre figurile centrale ale grupului. A ajuns președinte în 1966, iar din 1975 a ocupat funcția de director general. Între 1992 și 2011 a fost președintele consiliului de administrație, după care a devenit președinte de onoare.

Un imperiu de miliarde construit din logistică

Kühne nu și-a construit averea doar din compania familiei. Prin intermediul Kühne Holding, el a investit în numeroase companii importante din economia europeană. Printre cele mai cunoscute participații s-au numărat Lufthansa, Hapag-Lloyd, Brenntag și Flix, iar miliardarul a fost și acționar important al clubului german Hamburger SV. În cazul Lufthansa, Kühne a devenit cel mai mare acționar individual al grupului, deținând aproximativ 20% din drepturile de vot. La Hapag-Lloyd, participația sa era de aproximativ 30%. Averea sa a crescut astfel mult dincolo de afacerea de familie, devenind un adevărat imperiu investițional.

44 de miliarde de dolari și o întrebare uriașă: cine moștenește averea?

Una dintre cele mai interesante întrebări după moartea lui Klaus-Michael Kühne este ce se va întâmpla cu averea sa. Miliardarul era căsătorit cu Christine Kühne, însă cuplul nu a avut copii. Forbes preciza înaintea decesului că Kühne era singurul copil al părinților săi și nu avea copii, iar fundația sa caritabilă urma să gestioneze averea după moartea sa. Asta înseamnă că o parte uriașă din averea de miliarde nu este destinată unei generații de urmași direcți.

Planul pregătit de Kühne în timpul vieții indică însă o direcție clară a banilor, Fundația Kühne.

Fundația a fost înființată în urmă cu aproximativ 50 de ani și s-a dezvoltat într-una dintre marile fundații europene. În prezent, are aproximativ 800 de angajați și derulează proiecte în domenii precum logistica, schimbările climatice, medicina și cultura.

Fundația sa ar putea deveni unul dintre cei mai mari proprietari de avere din Europa

La sfârșitul anului 2025, Kühne Holding deținea 55,4% din drepturile de vot ale Kühne+Nagel, iar Fundația Kühne avea deja 4,7%. Raportul anual al companiei precizează că toate drepturile de vot ale Kühne Holding erau deținute direct sau indirect de Klaus-Michael Kühne. Prin urmare, transferul participațiilor către fundație ar putea schimba radical structura de proprietate a unuia dintre cei mai mari operatori logistici din lume. Kühne+Nagel este condusă în prezent de CEO-ul Stefan Paul, iar Jörg Wolle este președintele consiliului de administrație.