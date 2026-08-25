SUA pregătesc revocaea vizelor celor ce au solicitat azil după intrarea în țară. Până la 200.000 de vize turistice și de business

Publicat la 25.08.2026, 11:30:17

Politica de imigrație a Statelor Unite intră într-o nouă etapă, iar administrația Trump pregătește măsuri care ar putea afecta sute de mii de cetățeni străini. Una dintre cele mai importante propuneri vizează vizele americane B1 și B2, folosite în principal pentru călătorii de afaceri și turism. Autoritățile americane intenționează să identifice persoanele care au intrat în Statele Unite cu astfel de documente și au solicitat ulterior azil. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Piggott, a confirmat că autoritățile americane lucrează împreună cu Departamentul pentru Securitate Internă pentru identificarea și revocarea vizelor de non-imigrant în astfel de situații.

Statele Unite intenționează să revoce vizele turistice și de afaceri ale unor mii de cetățeni străini care au intrat legal în țară, dar au solicitat ulterior azil. Numărul persoanelor ”vizate” ar putea ajunge la 200.000. În paralel, Washingtonul propune o taxă de peste 100.000 de dolari pentru anumite vize de muncă H-1B.

Washingtonul susține că sistemul de azil a fost abuzat Administrația Trump își justifică politica prin necesitatea combaterii abuzurilor din sistemul american de imigrație.

Autoritățile americane susțin că utilizarea unei vize turistice sau de afaceri cu intenția de a solicita ulterior azil poate reprezenta un motiv pentru revocarea documentului. Important este însă că revocarea vizei nu înseamnă automat deportarea imediată. Persoanele ale căror cereri de azil se află încă în analiză ar putea fi încadrate într-o altă categorie de imigrație, în funcție de situația fiecăruia. Ele nu ar mai beneficia însă de statutul asociat unei vize turistice sau de afaceri.

Potrivit unor documente ale Departamentului de Stat și unor oficiali americani citați de Associated Press, măsura ar putea viza până la 200.000 de cetățeni străini care au solicitat sau urmează să solicite azil în Statele Unite începând din 2016. Dacă planul va fi pus în aplicare la această scară, ar putea deveni cea mai amplă campanie de revocare a vizelor din istoria Statelor Unite.

Până la 200.000 de persoane ar putea fi afectate

Secretarul de stat adjunct Christopher Landau a susținut recent că sistemul american a fost afectat timp de mai mulți ani de cereri de azil pe care autoritățile le consideră nejustificate.

Noua politică se înscrie într-o campanie mai amplă a administrației Trump de înăsprire a regulilor privind imigrația și accesul străinilor în Statele Unite. Departamentul de Stat a anunțat deja că, de la începutul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump, au fost revocate peste 175.000 de vize.

De ce au fost revocate cele mai multe vize: conflicte cu forțele de ordine, agresiuni, furturi și conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor



Potrivit Departamentului de Stat, cele mai multe decizii au fost luate în cazuri asociate cu abuzarea sistemului de imigrație sau cu incidente care au implicat autoritățile. Printre motivele invocate se numără conflicte cu forțele de ordine, agresiuni, furturi și conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor. Autoritățile americane au transmis că o viză pentru Statele Unite reprezintă „un privilegiu, nu un drept” și au avertizat că vor folosi toate resursele disponibile împotriva persoanelor despre care consideră că abuzează de acest privilegiu. Departamentul de Stat a menționat inclusiv cazuri de cetățeni străini acuzați de agresiune sexuală sau de tulburarea ordinii publice.

SUA pregătesc și o taxă uriașă pentru vizele H-1B

În paralel cu revocarea vizelor B1 și B2, administrația Trump pregătește o altă măsură controversată care îi vizează pe profesioniștii străini. Washingtonul intenționează să introducă o taxă de 103.265 de dolari pentru vizele H-1B, documente care permit profesioniștilor străini să lucreze în Statele Unite în domenii specializate. Propunerea Departamentului pentru Securitate Internă prevede ca banii să fie folosiți pentru recuperarea costurilor de funcționare ale sistemului de imigrare și pentru a încuraja companiile americane să angajeze și să plătească mai bine lucrătorii din Statele Unite. Măsura nu este însă definitivă. Procesul de adoptare ar putea dura mai multe luni și este posibil să fie contestat în instanță.

Cât costă acum o viză H-1B și cine o folosește

Programul H-1B este destinat profesioniștilor străini care ocupă locuri de muncă ce presupun competențe specializate. Vizele sunt folosite în special în domenii precum tehnologia, ingineria și alte sectoare în care companiile americane reclamă un deficit de personal calificat.

O viză H-1B este acordată, în mod obișnuit, pentru trei ani și poate fi prelungită pentru încă trei ani. Solicitanții trebuie să aibă, în general, o diplomă de licență sau un echivalent. Legislația americană stabilește un plafon anual de 65.000 de vize H-1B, la care se adaugă alte 20.000 rezervate persoanelor care au obținut diplome de master sau alte diplome avansate în instituții de învățământ superior din Statele Unite. Cererea este însă mult mai mare decât numărul de vize disponibile în anumite domenii.

Trump vrea să reducă dependența companiilor americane de muncitorii străini

Administrația Trump consideră că programul H-1B este utilizat excesiv de companii și că poate reduce oportunitățile de angajare pentru americani. Vicepreședintele JD Vance a susținut propunerea, argumentând că firmele americane ar trebui să angajeze și să formeze lucrători americani atunci când au nevoie de personal. Economiștii au însă o perspectivă diferită și susțin că programul H-1B contribuie la competitivitatea companiilor americane, în special în sectoarele în care există deficit de specialiști.

Noua propunere vine după ce administrația Trump a încercat deja să introducă o taxă de 100.000 de dolari pentru vizele H-1B printr-un ordin executiv semnat în septembrie 2025.

În iunie, un judecător federal a respins măsura, considerând că președintele nu avea autoritatea necesară pentru a impune o asemenea taxă și că o schimbare de acest tip intră în competența Congresului. Noua propunere de 103.265 de dolari ar putea, prin urmare, să deschidă un nou front juridic între administrația Trump și companiile care depind de forța de muncă străină.