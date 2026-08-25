Publicat la 25.08.2026, 12:15:00

Un fost angajat ROMATSA a primit mai mult de jumătate de milion de euro primă de pensionare

Un fost angajat al ROMATSA a primit o primă de pensionare de 2.771.040 de lei, echivalentul a peste 532.000 de euro. Suma reprezintă cea mai mare primă de pensionare acordată de regia autonomă de interes național în perioada 2024-2026.



20 milioane de euro pentru 96 de pensionari

Instituția din Băneasa care asigură serviciile de trafic aerian în România și se află în subordinea Ministerului Transporturilor. Regia a plătit în ultimii doi ani și jumătate aproximativ 20 de milioane de euro sub forma ajutoarelor pentru pensionare acordate unui număr de 96 de angajați,potrivit informațiilor publicate de DeFapt.ro. În 2024, s-au pensionat 43 de angajați, care au primit în total 38,43 milioane de lei, adică aproximativ 7,4 milioane de euro. Prima medie a fost de circa 172.000 de euro pentru fiecare angajat. În 2025, alte 42 de persoane s-au pensionat, iar valoarea totală a ajutoarelor a ajuns la 46,7 milioane de lei, aproximativ 9 milioane de euro. Media a fost de circa 214.000 de euro pentru fiecare pensionar. În 2026, până la momentul raportării, 12 angajați au primit împreună 19,45 milioane de lei, ceea ce înseamnă o medie de aproximativ 312.000 de euro pentru fiecare pensionar. Cea mai mare primă: 2,77 milioane de lei ROMATSA a confirmat valoarea maximă a ajutorului acordat în această perioadă. „Valoarea minimă a ajutorului pentru pensionare plătit în perioada 2024-2026 a fost de 53.316 lei, iar valoarea maximă a fost de 2.771.040 de lei”, a precizat Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian.