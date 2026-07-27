Publicat la 27.07.2026, 12:52:42

Parlamentul se reunește luni, 27 iulie, într-o sesiune extraordinară de cinci zile, în care va încerca să adopte o serie de proiecte esențiale pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Printre actele normative aflate pe agenda Senatului și a Camerei Deputaților se numără reforma administrației publice, modificări privind funcționarea ANAF, Codul Urbanismului, măsuri pentru sectorul energetic și aprobarea împrumutului european SAFE.

Sesiunea extraordinară se desfășoară în perioada 27-31 iulie, în format hibrid.

Miza: fondurile europene din PNRR

Adoptarea acestor proiecte este considerată esențială pentru respectarea angajamentelor asumate de România în relația cu Comisia Europeană. Îndeplinirea jaloanelor reprezintă condiția necesară pentru deblocarea unor tranșe importante din fondurile europene destinate investițiilor și reformelor.

Camera Deputaților începe activitatea luni cu o ședință de plen pentru aprobarea ordinii de zi, urmată de lucrările în comisii. Miercuri este programată o nouă ședință de plen, în care ar putea fi adoptate proiectele venite de la Senat.

La rândul său, Senatul va lucra luni în comisii, iar de la ora 14:00 va avea ședință de plen. În restul săptămânii, activitatea se va desfășura în principal în comisii, urmând ca senatorii să voteze proiectele transmise ulterior de Camera Deputaților.

Recompense pentru angajații ANAF și ai Vămii

Unul dintre cele mai importante proiecte aflate pe agenda Senatului introduce un mecanism prin care angajații Agenției Naționale de Administrare Fiscală și ai Autorității Vamale vor putea fi recompensați în funcție de sumele suplimentare încasate la bugetul de stat.

Inițiativa urmărește creșterea eficienței colectării veniturilor fiscale și reprezintă una dintre reformele asumate prin PNRR. După adoptarea în Senat, proiectul va merge la Camera Deputaților, care are rol decizional.

Reforma funcției publice

Tot la Senat se află proiectul care modifică și completează Codul Administrativ, vizând reforma carierei funcționarilor publici și noi reguli privind gestionarea personalului contractual din administrația publică.

Documentul este considerat unul dintre jaloanele importante privind modernizarea administrației.

Soluții pentru blocajul TVA la locuințe

Pe agenda Senatului se află și două propuneri legislative care modifică Legea nr. 141/2025 privind măsurile fiscal-bugetare, cu scopul de a rezolva blocajele generate la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Modificările urmăresc eliminarea dificultăților care afectează aplicarea cotei reduse de TVA pentru locuințe.

Codul Urbanismului ajunge la votul final

Un alt proiect major este noul Cod al Urbanismului, care se află la Camera Deputaților, for decizional, după ce a fost adoptat tacit de Senat.

Documentul promite simplificarea procedurilor de autorizare și modificarea regulilor privind dezvoltarea urbană și investițiile imobiliare.

Energie, integritate și împrumutul european SAFE

Pe ordinea de zi a Camerei Deputaților se află și proiectul privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, precum și modificări legislative în domeniul integrității.

De asemenea, deputații vor analiza proiectul pentru aprobarea Acordului de împrumut SAFE încheiat între România și Uniunea Europeană, document care va merge ulterior la Senat pentru votul final.

Modificări pentru profesori și sistemul sanitar

Parlamentarii vor dezbate și modificarea OUG nr. 39/2026 privind acordarea primei de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar.

Pe agenda Camerei Deputaților figurează și un proiect de modificare a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Adoptarea acestor proiecte până la finalul săptămânii este considerată crucială pentru accelerarea reformelor asumate prin PNRR și pentru evitarea întârzierilor în accesarea fondurilor europene destinate României.