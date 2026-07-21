Publicat la 21.07.2026, 21:01:32

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu (PSD), îl contrazice pe președintele Nicușor Dan în disputa privind desemnarea viitorului premier, susținând că șeful statului nu poate condiționa nominalizarea de prezentarea unei majorități parlamentare de 233 de voturi. Totodată, edilul afirmă că PSD nu are „nicio problemă” cu faptul că parlamentarii AUR ar putea vota un eventual guvern social-democrat, deoarece aceștia sunt reprezentanți aleși ai românilor – făcând astfel un pas către ”melonizarea” AUR.

”Melonizarea” este un termen folosit în limbajul politic actual din România pentru a descrie o strategie de imagine. Acesta se referă la procesul de ”spălare” a imaginii unui partid considerat extremist, astfel încât acesta să pară frecventabil și să devină compatibil cu o alianță sau o guvernare.

Declarațiile au fost făcute marți, într-un interviu acordat publicației Gândul, și vin în contextul blocajului politic privind formarea noului Executiv.

PSD cere desemnarea unui premier social-democrat

Lia Olguța Vasilescu susține că președintele ar trebui să desemneze cât mai rapid un candidat din partea PSD, argumentând că formațiunea a câștigat alegerile parlamentare.

„Noi i-am solicitat la discuțiile de la Cotroceni să nominalizeze un premier din partea PSD”, a declarat aceasta.

Întrebată de ce Nicușor Dan nu face această nominalizare, primarul Craiovei a răspuns că decizia aparține exclusiv șefului statului.

„Ce poate să facă PSD? Am ieșit public și am spus că ne asumăm formarea Guvernului”, a afirmat ea.

„Constituția nu cere dovada majorității”

Olguța Vasilescu contestă condiția invocată de președintele Nicușor Dan, potrivit căreia nu va desemna un premier fără garanția unei majorități parlamentare.

„Nu scrie nicăieri în Constituție că trebuie să vii cu o dovadă”, a declarat edilul.

Ea consideră că președintele este obligat să facă o nominalizare într-un termen rezonabil.

„Cred că trebuie să se întâmple destul de repede. Până la urmă, domnul Nicușor Dan va trebui să facă o nominalizare”, a spus Vasilescu.

PSD mizează pe un guvern minoritar

Primarul Craiovei apreciază că soluția optimă ar fi un guvern minoritar condus de PSD.

Întrebată cum ar putea social-democrații să obțină cele 233 de voturi necesare în Parlament, răspunsul său a fost scurt:

„Cu parlamentari.”

Ea estimează că un eventual vot de învestitură ar putea avea loc „în septembrie, cel târziu, poate și mai devreme”.

„Nu avem nicio problemă cu parlamentarii AUR”

Una dintre cele mai comentate declarații ale Liei Olguța Vasilescu a vizat posibilitatea ca parlamentarii AUR să voteze un guvern PSD.

„AUR este un partid care are parlamentari care reprezintă românii în Parlamentul României și orice parlamentar care reprezintă românii, indiferent de la ce partid este el, este un parlamentar care are dreptul să voteze după propria conștiință”, a afirmat aceasta.

Edilul a subliniat că parlamentarii AUR au fost aleși democratic și că speră ca fiecare dintre ei să voteze „după propria conștiință”.

Declarația vine în contextul în care, la învestirea precedentului Executiv, parlamentarii AUR au părăsit sala de ședință la solicitarea conducerii partidului.

Poziția lui Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a transmis în repetate rânduri că nu va desemna un premier dacă majoritatea necesară depinde de voturile AUR.

Șeful statului a declarat că nu va nominaliza un candidat care i-ar spune că are nevoie „de două-trei voturi de la AUR” pentru a obține învestitura Parlamentului.

Mesaj diferit din partea lui Sorin Grindeanu

Poziția exprimată de Lia Olguța Vasilescu contrastează cu cea a președintelui PSD, Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a declarat luni că încearcă să construiască „o majoritate care să excludă voturile extremiste”, considerând că aceasta ar oferi stabilitatea necesară țării.

Grindeanu a reiterat că PSD susține varianta unui guvern minoritar, însă a precizat că nu își imaginează o colaborare guvernamentală cu AUR, deși respectă alegătorii formațiunii.

Astfel, în timp ce conducerea PSD afirmă că urmărește o majoritate fără sprijinul AUR, declarațiile Liei Olguța Vasilescu sugerează că social-democrații nu ar respinge voturile parlamentarilor acestei formațiuni dacă acestea ar contribui la învestirea unui guvern minoritar PSD.