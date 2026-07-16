Publicat la 16.07.2026, 20:18:13

Senatorul PSD Ștefan Radu Oprea a declarat că dezvoltarea competitivității economiei românești trebuie să reprezinte o prioritate strategică, anunțând continuarea dialogului dintre Partidul Social Democrat și reprezentanții mediului de afaceri.

Într-o conferință de presă, acesta a subliniat că o întâlnire amplă va avea loc în ultima săptămână a lunii august, când vor fi analizate principalele inițiative legislative aflate în Parlament care au impact asupra mediului economic. Scopul este ca proiectele de lege să fie evaluate din perspectiva efectelor asupra competitivității economiei românești.

Totodată, Oprea a anunțat constituirea unui grup de lucru în Parlament, care va reuni parlamentari din comisiile economice, de buget-finanțe și de muncă, alături de reprezentanți ai mediului de afaceri, pentru identificarea unor soluții menite să sprijine economia și să contureze o strategie privind creșterea competitivității României.

Liderul social-democrat a argumentat necesitatea acestui demers prin deteriorarea indicatorilor economici. El a amintit de nivelul ridicat al inflației, reducerea consumului, creșterea numărului de insolvențe și pierderea a peste 60.000 de locuri de muncă în acest an, dintre care aproximativ 83% în sectorul productiv.

“Inflația este de peste două cifre, creșterea generalizată a prețurilor o resimțim cu toții în buzunar, fie că vorbim de reprezentanții mediului de afaceri, care se uită în conturile firmelor, la vânzările pe care le au, fie despre cetățenii României”, a declarat Oprea.

“Numărul de companii care intră în insolvență și încetează activitatea faliment este din ce în ce mai mare. Suntem în al treilea trimestru consecutiv de scădere”, a mai spus senatorul PSD.

Potrivit acestuia, datele pe care le publică Institul Național de Statistică arată un dezastru economic. “Măsurile anunțate de către premierul Bolojan cu atâta încrâncenare și austeritatea au dus la scăderea consumului, 11 luni consecutive a scăzut consumul iar ceilalți care ar trebui să încaseze din ceea ce românii cumpără ajung în faliment pentru că orice cheltuială pe care dumneavoastră n-o faceți înseamnă falimentul unei firme românești de astăzi”, a punctat Oprea.

Acesta a subliniat că obiectivul PSD este adoptarea unor măsuri care să contribuie la consolidarea economiei românești și la creșterea competitivității, printr-un dialog constant între factorii politici și mediul de afaceri.





